Expertos en el tema cosideran que el Gobierno obtendrá resultados porque ahora muestra ejercicio de autoridad

En medio de las críticas internacionales a las medidas aplicadas por el Gobierno dominicano para regular las migración irregular, juristas expertos en la materia opinaron ayer sobre los resultados que podrían tener las acciones, sobre todo las que tienen que ver con las deportaciones y la modificación a las legislaciones.



Consultado por elCaribe, el jurista Juan Miguel Castillo Pantaleón, experto en relaciones domínico-haitianas, calificó de atinadas las 15 medidas impulsadas por el presidente Luis Abinader. A su juicio, surtirían efecto a mediano y largo plazo, especialmente porque ahora se ve el ejercicio de la autoridad de parte del Gobierno.



Aunque Amnistía Internacional, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Consejo de Transición Presidencial (CTP) de Haití han tronado en contra de la medida de deportar a los ilegales haitianos desde los hospitales luego atendidos por considerar que esto viola derechos humanos, Castillo Pantaleón negó que esto sea así, al indicar que “no existe un derecho humano a inmigrar ilegalmente”.



Actualmente, luego de la implementación de la medida de la repatriación desde los hospitales, se tiene el dato de que 87 haitianas que han dado a luz o que todavía están embarazadas, han sido deportadas desde los centros de salud públicos.



“La maternidad no equivale a un permiso migratorio. La maternidad no es una causa de derogación de la Ley de Migración. Es decir, cuando se habla de derechos humanos ahí, yo quisiera saber de qué derecho humano hay. Porque no existe un derecho humano a inmigrar ilegalmente. Eso no está consagrado en ningún convenio de derecho internacional”, expresa el jurista Juan Miguel Castillo Pantaleón.



“Existe el derecho a emigrar porque es consustancial al derecho de libertad de tránsito, que es un derecho fundamental. Usted tiene derecho a salir de su país sí, pero eso no obliga al otro país a recibirlo, usted tiene que ajustarse a las leyes migratorias que son parte del ejercicio de las potestades soberanas del Estado eso es parte del dominio reservado. El derecho internacional público se sustenta sobre esos ejes; si esos ejes no existieran, el mundo fuera una anarquía. Entonces, no hay derecho humano violado”, agregó.



Fustiga organismos internacionales



El también jurista y dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Marino Vinicio Castillo, expresó su apoyo a las medidas del presidente Abinader y la respuesta de este a las críticas de Amnistía Internacional y la comunidad internacional, de que vayan a trabajar en Haití.



“Lo único que se le olvido al presidente fue decirles que de acuerdo con su propios números hay más de 25 mil asesinatos cometidos por esas bandas criminales y que ese peligro de derramar población hacia acá es obra fría, terrible, de los propios organismos internacionales en lugar de haber trabajado en favor de eliminar las bandas armadas y asesinas que azotan a Haití”, expresó.



Marino Vinicio Castillo, en un video en las redes sociales, acusó a la Organización de Naciones Unidas y a Amnistía Internacional de ser una “cueva de trampas, con sus tentáculos”.



Afirma plan Gobierno es regularizar a ilegales que están trabajando



Contrario a la opinión de los anteriores expertos, el exdirector de Migración, José Ricardo Taveras, consideró que las medidas que anunciadas y que ha puesto en marcha el Gobierno no tendrán “un gran impacto”. “Aquí no se anunció, por ejemplo, que se iba excluir la Dirección General de Migración para que visitara las empresas a multarlas. Al contrario, lo que el presidente anunció es, donde está el eje de la estrategia del gobierno, de que pura y simplemente va a regularizar a los trabajadores que están trabajando en la República Dominicana. De eso se trata”, comentó.



Taveras indicó que con estas acciones contra la migración irregular se está creando las condiciones para un plan de regularización y que, según sus palabras, “van a tratar de meter de contrabando en medio de la algarabía que se está armando”.



“No hay ninguna otra razón ni van a inducir a ningún punto porque todo lo que se va a hacer es complacer los sectores de interés que quieren una mano de obra haitiana en una situación de desorden”, indicó.

Opiniones