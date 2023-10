Tras la alta incidencia de los casos de dengue que siguen abarrotando los hospitales públicos del país, miembros de partidos opositores han denunciado la manipulación y la alteración de las estadísticas de esa patología.



Enriquillo Matos, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), afirmó que en República Dominicana se ha presentado una cifra superior a los 50 mil casos de dengue.



Matos sustenta la posición del Gabinete Técnico de su partido y explica que, basado en estudios científicos, si tres de cada cien casos de dengue reportados requieren tratamiento hospitalario y han visitado entre 4 a 5 mil casos, entonces la cantidad de afectados por dengue supera las 50 mil personas.



El doctor se quejó del enfoque dado por funcionarios del Gobierno que, tratando de evadir sus responsabilidades, están responsabilizando a los médicos de no tratar los casos de dengue en los centros privados. Matos consideró que por el manejo dado por las actuales autoridades sanitarias al tema del dengue por lo menos deben ser interpeladas en el Congreso y llegó a sugerir la destitución de sus cargos.



Fuerza del Pueblo



Mientras el titular de la Secretaría de Salud del partido Fuerza del Pueblo, Ramón Alvarado, aseguró que más de 50 personas han muerto este año y no 14 como afirman las autoridades, por lo que consideró tambiéen que autoridades deben ser interpeladas.



Explicó que la suma de todos los casos a nivel nacional arroja que son 50 las muertes por dengue. “En una situación de epidemia no hay que esperar a comprobar los casos, si el paciente tenía la sintomatología de la enfermedad, como fiebre, vómitos, dolor de cabeza y muscular”, señaló Alvarado, quien fue director del Servicio Nacional de Salud (SNS).



El galeno aseguró que las autoridades de salud fallaron con el tema de la prevención y el monitoreo, ya que han debilitado el sistema de vigilancia epidemiológica, con la cancelación del personal técnico.

Tras un recorrido por varios centros de salud se pudo constatar cómo continúan llegando pacientes con síntomas febriles a las emergencias de los hospitales.



Mientras los familiares de los pacientes ingresados aseguran que los interiores de los hospitales recorridos están llenos de pacientes con síntomas de dengue.



No obstante, las autoridades de aseguran que disminuyen los casos de dengue en los hospitales pediátricos, esto a pesar de las denuncias realizadas por los dos doctores arriba mencionados.



Tal es el caso, de la directora de hospitales del Servicio Nacional de Salud, Yocasta Lara y de a la directora del Hospital Pediátrico Robert Read Cabral, Mabel Jones, quienes aseguraron que durante este fin de semana, en este centro de salud hubo una reducción significativa de los casos de dengue. Por tal razón, Mabel Jones declaró que este hospital pediátrico al día de hoy tiene 80 camas disponibles y 74 pacientes, lo que indica que sí tienen disponibles.



Informe



El Ministerio de Salud Pública informó que el pasado fin de semana en conjunto con las instituciones que conforman el “Gabinete de Acción contra el Dengue” se logró eliminar más de 48 mil criaderos de mosquitos por medio de las intervenciones que realizaron en todo el territorio nacional.



El informe detalla que el personal de las instituciones como Ejército Nacional, Defensa Civil, Ministerio de Obras Públicas y Cruz Roja Dominicana se desplazaron por distintos barrios del Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Valverde, Santiago, San José de Ocoa, San Cristóbal, Bahoruco, Azua, Barahona, Duarte, La Vega, Monte Cristi, entre otras provincias, e impactaron a 63,851 viviendas de todo el país. l María Ramos

Cementerio

El personal de Salud y del Ayuntamiento del Distrito Nacional y otras organizaciones realizaron fumigaciones y eliminación de criaderos de mosquitos.

Higiene

Autoridades entregaron afiches y material educativo y larvicidas