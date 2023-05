Los años ya le pasan factura al hospital Salvador B. Gautier, que es uno de los que ofrecen mayor cantidad de servicios médicos a la población y de los más antiguos en la ciudad de Santo Domingo



Ante las constantes quejas de arreglos para el centro que provienen tanto de pacientes, como de parte del personal, el doctor Fulgencio Severino considera que debe ser remozado completamente como se ha hecho con otros hospitales como el Darío Contreras y el Padre Billini, pero sin el cese de las atenciones.



“Necesita un remozamiento importante para que la cantidad de pacientes que vemos acá se pueda atender en condiciones óptimas”, resaltó el jefe de Cardiología del establecimiento asistencial, al indicar que trabajan en la propuesta para enviársela al presidente Luis Abinader.



Manifestó que anualmente en el Gautier se hospitalizan alrededor de seis mil pacientes, no obstante, destacó que no todos los que llegan son ingresados porque no pueden trasladarlos de la sala de emergencias, por la poca cantidad de camas, situación que se tornó más compleja con la paralización de los servicios en el Luis Eduardo Aybar y el Padre Billini.



“El Gobierno es el responsable de garantizar la salud de la población y debe entender que hay que invertir más, hay que poner a funcionar más hospitales para poder dar un servicio adecuado y evitar que la gente fallezca”, expresó.



Arreglos puntuales



Una de las denuncias frecuentes en el hospital era la falta de equipos, lo que fue motivo incluso de paros de labores por parte del personal. Según el doctor Severino, el Servicio Nacional de Salud (SNS) ya entregó algunos de los que estaban pidiendo, falta una torre de gastro que está comprada pero aún no ha sido entregada por el suplidor.



Agregó que también están pendientes otros para áreas como oftalmología, adonde acuden cientos de personas.



Por otro lado, señaló que se está trabajando en los baños para los pacientes de emergencias y consultas, así como en el servicio de agua, que estaba ausente en algunas salas.



Detalló que mañana volverán a reunirse con las autoridades del SNS para que inicien otros arreglos, uno de ellos es en la electricidad, que sigue siendo un problema para el funcionamiento correcto de los equipos.



“Se queman todas los días, este tema debió resolverse el año pasado, pero según el SNS no había ganadores para el concurso que se hizo y por eso quedó desierto”, expuso.



Colaboradores



El galeno destacó que la limpieza del hospital ha mejorado por la contratación de más personal de conserjería, los cuales indicó todavía devengan un salario bajo que no le alcanza para cubrir sus gastos.



“Lo mínimo que debería ganar son 20 mil pesos, para que les alcance para pagar transporte y venir al hospital”, sostuvo Severino, quien aprovechó la ocasión para pedirle al Gobierno un aumento salarial para los que tienen como responsabilidad mantener la higienización del centro.



Afirmó que el número de trabajadores todavía resulta escaso para tener un buen servicio en un establecimiento de salud de la magnitud del Salvador B. Gautier, donde se necesitan personas para trabajar en el área de electricidad y refrigeración.



Además, reveló que requieren al menos 20 médicos especialistas para fortalecer las atenciones de neumología y otorrinolaringología, al igual que enfermeras, cuyo déficit se expande por todo el país pese al continuo aumento de profesionales de la medicina.

Valoran las atenciones de médicos y enfermeras

Pese al mal estado del hospital, muchas personas continúan buscando servicios, y es por la profesionalidad del personal que los atiende cuando tienen una situación que puede poner en riesgo su salud. Danny Reyes es uno de los que definen como buena la capacidad de los servidores sanitarios que laboran en el centro. “Las instalaciones podrían ser mejores, pero el personal me atiende perfectamente”, expresó el joven. Otra con la misma opinión es Lucrecia Sánchez, que no duda en presentarse en el Gautier para recibir atenciones en psicología, psiquiatría y neurología por la preparación de los especialistas, aunque considera que la estructura hospitalaria debe mejorar.