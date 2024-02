La Unión de Farmacia en los últimos meses ha reportado que se están agotando rápidamente en el mercado farmacéutico dominicano algunos medicamentos que son derivados del principio activo de la insulina humana, este hecho ha causado preocupación en los pacientes.



Tal es el caso de la Humulina 70/30, que contiene como principio activo insulina humana, que se utiliza para tratar la diabetes. Esta enfermedad ocurre cuando el páncreas no produce suficiente insulina para controlar el nivel de glucosa en la sangre (azúcar en sangre).



La Humulina 30:70 se utiliza para el control de la glucosa a largo plazo. Pero este no es el único medicamento del cual se ha notificado escasez, también de otros que tiene como base la insulina.



Ante esta situación la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos, Inc. (ARAPF) respondió que en la actualidad la producción global de medicamentos relacionados al control glucémico para pacientes diabéticos insulinodependientes enfrenta desafíos significativos en la planificación.



Esta escasez global de insulina es debido a la insuficiencia de producción de un componente esencial para la fabricación de la hormona, aseveró ARAPF en un documento.



La empresa explicó que esta situación es la que ha provocado una escasez mundial del producto, que ha afectado recientemente a República Dominicana.



La asociación de Farmacéuticos agregó que esta disminución de la disponibilidad se ha manifestado principalmente en la presentación vial, por ser la de uso más común en la población, sin embargo, en la presentación tipo lápiz el abastecimiento ha estado estable y no ha presentado ninguna afectación de manera general.



No obstante, aseguraron que actualmente las instituciones pertinentes cuentan con la disponibilidad necesaria para responder a las necesidades inmediatas de los ciudadanos y de los laboratorios farmacéuticos asociados.



En este sentido agregaron tener cargamentos en camino, para garantizar el acceso de estos a los pacientes.



Ante la posibilidad de tener que hacer cambios en el consumo de algún tipo de medicamento que tenga insulina la Unión de Farmacia y ARAPF exhorta que cada paciente revise con su médico las opciones pertinentes.



Se recuerda que ARAPF se creó hace más de 75 años con la finalidad de agrupar y representar a las empresas del sector, así como promover el mejoramiento de la actividad farmacéutica en la República Dominicana.

¿Cuántos dominicanos sufren de diabetes?

La diabetes es una enfermedad crónica que se produce cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el cuerpo no puede utilizar de forma eficaz la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en sangre.



Esta enfermedad afecta a más del 12 por ciento de la población dominicana y tiene su mayor punto de incidencia en la provincia Elías Piña, según el exministro de Salud, Daniel Rivera.