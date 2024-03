ESCUCHA ESTA NOTICIA

Distrito Nacional, RD.- Preparados ante cualquier eventualidad están los hospitales del Gran Santo Domingo y Monte Plata, pertenecientes a la demarcación del Servicio Regional de Salud Metropolitano (SRSM), a propósito del Operativo “Conciencia por la Vida, Semana Santa 2024”, que coordina el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).



El director del (SRSM), doctor Edisson Féliz Féliz, quien llamó a la ciudadanía amantener la prudencia durante el sueto, resaltó, así como anuncio el Servicio Nacional de Salud (SNS), que han sido reforzados los centros de salud, principalmente las áreas de emergencias ante posibles acidentes de trânsito, intoxicaciones por ingesta de alcohol o alimentícia, entre otros.



Los centros asistenciales han sido abastecidos de medicamentos, insumos gastables, combustibles y agua potable las Emergencias, con especial énfasis en los hospitales traumatológicos Darío Contreras y Ney Arias Lora, de Santo Domingo, para proporcionar una asistencia óptima ante la demanda de pacientes que suele aumentar en la Semana Mayor.



Por instrucciones del doctor Mario Lama, Director del SNS, se há incrementado el personal en las Emergencias y también fue fortalecida la seguridad en los centros de salud.



En tanto, el doctor Féliz Féliz llamó a los ciudadanos a disfrutar del asueto de Semana Santa en família y en armonía, recordando que se puede vacacionar, pero hay familiares y un hogar que les esperan.



“Sabemos que todos queremos disfrutar de la Semana Mayor, pero debemos hacerlo tomando todas las medidas necessárias, revisando el vehículo al salir, no cometiendo excesos de velocidade ni mucho menos com el alcohol. Además, se debe tener pendiente em todo momento a los niños, y no descuidarlos donde quiera se encuentren”, expresó el doctor Edisson Féliz Féliz en su llamado a la tranquilidad.