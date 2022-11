Email it

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó ayer que en San Juan se registra un porcentaje de sobrepeso y de obesidad en 64.4 por ciento, de hipertensión en 29.7 y de hiperglucemia en 10.9 por ciento.



No obstante, según el organismo en los citados indicadores la demarcación sureña tiene tres y cuatros puntos porcentuales menos que otras provincias, por lo que siguen instando a sus ciudadanos a adoptar hábitos saludables.



“El promedio del país en hipertensión es 32 y San Juan tiene 29, en diabetes a nivel nacional es 12 y esta provincia tiene 10 y en sobrepeso y obesidad, el promedio general está entre 70 y 71 y aquí es de 64, siendo uno de los mejores indicadores de salud de las provincias”, expresó el titular de la entidad, Daniel Rivera, al encabezar la décimo cuarta entrega de la Ruta de la Salud: “Cambia tu Estilo de Vida”, que se celebró ayer en la comunidad.



Dijo que está demostrado que cerca del 46 por ciento de la población no sabe que tiene hipertensión, quienes la logran detectar por medio a un chequeo rutinario, que es uno de los objetivos del programa preventivo que llevan meses realizando.



En otro orden, manifestó que el Gobierno tiene el interés de construir un hospital regional en la provincia, para que no solo brinde servicios a la localidad, sino también a zonas aledañas.



Asimismo, destacó que van a fortalecer las atenciones de salud mental en todo el país, ya que un porciento significativo de la población presenta depresión y otras condiciones que deben ser tratadas con un tratamiento especializado.



Durante la actividad, se estuvo vacunando a los menores para que completen su esquema de vacunación y se realizaron talleres de cocina saludable, orientaciones a adultos mayores sobre las enfermedades crónicas y charlas a los adolescentes para prevenir los embarazos tempranos.