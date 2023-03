República Dominicana es un país tropical, por lo que enfermedades como el dengue siempre están en el radar epidemiológico porque inciden en toda la población, sin embargo, contrario al año pasado el Ministerio de Salud Pública (MSP) espera que la prevalencia de la afección disminuya.



En rueda de prensa, el doctor Ronald Skewes, titular de la Dirección General de Epidemiología (Digepi), afirmó que en estos momentos el país está entrando en una zona de seguridad por el bajo comportamiento de la patología.



“El dengue está bajísimo, hacía mucho tiempo que no teníamos tan pocos casos”, resaltó el galeno.

Manifestó que en la semana epidemiológica número nueve apenas se detectaron 21 contagios en personas residentes en Santo Domingo, Santiago, La Romana, Barahona, Dajabón, Montecristi y La Altagracia.



Dijo que la población debe de continuar con la eliminación de los criaderos de mosquitos para que no se generen infectados y prevenir otros padecimientos transmitidos por el Aedes aegypti como el zika y el chikungunya.



Asimismo, el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, señaló que con la cloración de las aguas también se puede mantener el control de las referidas afecciones.



Reiteró que a nivel nacional se está realizando una encuesta entomológica para identificar los lugares que tienen mayor riesgo sanitario por la alta presencia del mosquito, para realizar las intervenciones del lugar.



En ese sentido, informó que están fumigando en algunas demarcaciones, aunque destacó que no es la medida de mayor impacto, por lo que instó a la ciudadanía a no permitir el surgimiento del vector a través de los envases o desechos que acumulan agua.



De igual manera, exhortó a las personas a mantener la limpieza de los espacios de convivencia para evitar el surgimiento de casos.



El Ministerio de Salud Pública también continúa atento al chikungunya que está atacando a naciones del hemisferio sur.

El dengue en el 2022 provocó miles de casos

El pasado año el país llegó a estar en un nivel de riesgo de dengue por la alta cantidad de contagios que se originaron sobre todo en los meses veraniegos, cuando además de calor hubo una gran incidencia de lluvias. Según datos de la Digepi, durante todo el 2022 resultaron positivas a la enfermedad 8 mil 656 personas y fallecieron 42. El dengue que en los niños es una afección de riesgo, suele ocasionar fiebre, cefalea, dolores musculares y sarpullido, y ante dichos síntomas los expertos recomiendan a la población acudir inmediatamente a un centro de salud para recibir atenciones.