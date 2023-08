Email it

El Ministerio de Salud Pública (MSP) hizo un llamado de advertencia a toda la clase médica del país, en especial a la de Santiago de los Caballeros, por la realización de manera ilegal de jornadas de implantes capilares que utilizan personal extranjero sin su debida acreditación y en lugares no habilitados.



Según el doctor Juan Gerardo Mesa, titular de la dirección de Habilitación de Servicios y Establecimientos de Salud, el referido procedimiento también se está haciendo en centros que no ofrecen atenciones autorizadas por las autoridades para tales fines.



En ese sentido, en rueda de prensa, el galeno dijo ayer que todos los establecimientos asistenciales que sean puestos en evidencia haciendo la actividad que tipificó como ilegal, serán automáticamente clausurados tal como lo establece la ley 42-01 y el reglamento 1138-03.



“Existen normativas y reglamentaciones para que un extranjero venga a dar un servicio determinado a la población dominicana y el único autorizado por la ley para firmar un exequátur provisional a un médico extranjero es el ministro de Salud”, explicó Mesa, que indicó que el permiso se solicita a través de la Dirección de Habilitación y se canaliza desde la consultoría jurídica del organismo sanitario.



Mesa también hizo un llamado a todos los profesionales de la medicina a ponerse al día con el exequátur, y a los centros médicos a completar el proceso para la obtención de la licencia de habilitación, antes de la primera semana de octubre cuando se cumple el plazo destinado para la realización del proceso.



Asimismo, recordó a toda la clase médica, sobre todo a la ligada a la estética, que no está permitido la instalación de establecimientos de salud en edificios de apartamentos ni en condominios, y que tampoco se puede usar Airbnb para la atención de pacientes operados que estén en recuperación.