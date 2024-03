La tuberculosis es una afección causada por una bacteria que casi siempre afecta a los pulmones, esta se transmite por el aire. En 2022 se convirtió en la segunda enfermedad infecciosa que más muertes causó en todo el mundo después de la COVID-19.



Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en 2019 la tasa de mortalidad por tuberculosis en la República Dominicana (ajustada por edad y por 100.000 habitantes) para la población total fue de 2.3 ese mismo año (1.1 en mujeres y 3.6 en hombres).



En este ámbito, el Ministerio de Salud Pública en su lucha por erradicar la peste blanca o tisis, como también es llamada la tuberculosis, llevó a cabo una jornada científica en las que mostraron los avances que se están llevando a cabo para eliminar esta infecciosa enfermedad.



Desde el 2023 la rectora de la salud dominicana anunció que para el 2030 se proyecta disminuir en un 80% en la incidencia de esta enfermedad ancestral y bajar en 90 % las muertes por tuberculosis.



Por esta razón, en el marco de la conmemoración del Día Mundial Contra la Tuberculosis el Ministerio de Salud impartió una jornada científica en la que proyectó los avances que el país ha obtenido ante esta enfermedad.



Avances



Durante la actividad el doctor Ricardo Elías Melgen, director de Salud de la Población, detalló los principales avances de la lucha contra la tuberculosis en la República Dominicana.



El médico Melgen explicó que el país se encuentra entre los pocos de la región que en los últimos cinco años han reducido la tasa de incidencia y mortalidad por tuberculosis.



Añadió que también el territorio dominicano está entre los países de la región que tiene cobertura para los tratamientos sin costo para los pacientes que padecen tuberculosis sensible o resistente, “e incluso la República Dominicana es modelo en la inclusión en el régimen de medicación”, indicó.



El director de salud de la población expresó que a nivel nacional el país posee las facilidades para brindar cobertura para diagnósticos moleculares en tuberculosis que es la tecnología más avanzada para esta enfermedad, resaltando que estos diagnósticos son totalmente gratis para los pacientes.



En ese ámbito destacó que el ministerio de Salud Pública ha implementado un aumento en cuanto al presupuesto para la tuberculosis.



Agregó que desde hace dos años el país cuenta con una tajada por parte del Fondo Mundial, que es un organismo internacional que brinda estas facilidades a través de proyectos. Esto es debido, a que “somos un ejemplo a seguir en el marco de rendición de cuentas.



El doctor manifestó que alrededor de 20 instituciones gubernamentales y no gubernamentales, como son las sociedades médicas, universidades, otras entidades y la sociedad civil están comprometidas en el tema de la tuberculosis.



Día Mundial contra la Tuberculosis



Este año el lema con el que se celebra a lucha contra esta enfermedad ancestral es ¡Sí! ¡Podemos poner fin a la TBC! Este es un mensaje de esperanza de que es posible encaminarse para cambiar la tendencia de la epidemia de tuberculosis a través de un liderazgo de alto nivel, asegura la OPS.



La eliminación de tuberculosis junto a otras 30 enfermedades es uno de los objetivos de esta organización internacional para 2030.

Buscan a porte de la Sisalril

El neumólogo Ricardo Melgen dijo ministerio compra al Fondo Rotatorio de la OPS los medicamentos anti tuberculosis que son entregados a los pacientes de los centros de Atención Primaria, desde donde dan cobertura a nivel nacional, con una inversión que realiza el Ministerio de Salud Pública de su presupuesto anual.



Motivo por el que están realizando gestiones para ver si a través de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) obtienen el mecanismo para que ese dinero que se invierte en la tuberculosis pueda ser devuelto para que el programa tenga sostenibilidad.



El pediatra Melgen manifestó que el mecanismo con el que se van a dispensar los fármacos sería el mismo que ya se ha venido haciendo, “nosotros lo que queremos es que la Seguridad Social aporte”.

En esta línea aclaró que los medicamentos anti tuberculosis no se venden en farmacias porque sería un riesgo que los pacientes no se administren correctamente estos fármacos.



“El si se comercializara en farmacias esto podría tener el riesgo de que los pacientes no se administren correctamente los medicamentos y luego abandonen el tratamiento y sus cuerpos se vuelvan resistentes”.