La República Dominicana está en temporada de dengue, y así lo establecen los datos más recientes de las autoridades que sostienen que hasta el 28 de agosto en el país se registraban 5 mil 145 casos probables de la enfermedad que, en comparación con el 2022, donde para la misma fecha se habían reportado 4 mil 716.



Ante la situación que está causando múltiples internamientos en los hospitales, sobre todo en los de especialidad pediátrica, el Ministerio de Salud Pública (MSP) informó ayer que están realizando intervenciones en las zonas y áreas que presentan una alta incidencia de la afección, con jornadas de fumigación, operativos de descacharrización y la eliminación de los criaderos del mosquito Aedes aegypti, que transmite la patología cuando está infectado.



Por medio de un comunicado de prensa, la entidad señaló que desde las últimas cuatro semanas las demarcaciones que registran más casos son La Romana, Barahona, Santo Domingo Norte, San Cristóbal y La Vega.



En ese sentido, el doctor José Luis Cruz, director del Centro de Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores y Zoonosis (Cecovez), dijo que se mantienen en sesión permanente realizando las intervenciones de lugar, en las que también se distribuyen volantes y se educa a la población para que pueda prevenir el dengue.



Situación similar en todas Las Américas



El Ministerio de Salud Pública afirmó que el aumento en la prevalencia del dengue no es exclusivo del país, porque según reportes en lo que va de año toda América ha experimentado una elevación significativa en los casos de la afección.



El viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, destacó que conforme a estadísticas publicadas por la Organización Panamericana de la Salud, (OPS), la enfermedad está en un periodo de repunte a nivel internacional, aunque indicó que la República Dominicana está entre las naciones de la región que registran mejores indicadores.



No obstante, a nivel nacional las autoridades todavía mantienen la alerta epidemiológica emitida el 24 de mayo, en la que se exhorta a las familias a eliminar los posibles criaderos, mantener sus entornos limpios, y tapar y aplicar cloro a los tanques y envases donde se almacene agua, para evitar que se reproduzcan las larvas que se convierten en mosquitos.



El órgano rector de la salud señaló que los operativos de fumigación se están realizando de 6:00 a 7:00 de la mañana y de seis a siete de la noche, porque son las horas que suelen usar los mosquitos hembras que son los que originan el virus, para salir alimentarse y reproducirse.



Para el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, una de las causas probables del aumento del dengue en el país es la reaparición del serogrupo tres de la infección que desde hace cuatro años no aparecía en el territorio nacional, por lo que hay más personas con mayor susceptibilidad de contagio.



Mientras que la OPS sostiene que el incremento en los infectados se debe al comportamiento cíclico del vector y la afectación climática de la región por el fenómeno de la niña, situación que también se ha presentado en la mayoría de los países que están en el continente, por lo que se han notificado hasta el momento más de 3 millones de nuevas infecciones, que superan las cifras del 2019, registrado como el año con la incidencia más alta de la enfermedad con 3.1 millones de casos, incluidos 28 mil 203 graves y 1,823 muertes.

Los hospitales tienen decenas de infectados

Los hospitales Hugo de Mendoza, Robert Reid Cabral y Jaime Mota, así como la maternidad San Lorenzo de Los Mina, la Plaza de la Salud, la Clínica Unión Médica del Norte y el Centro Médico Gran Poder de Dios, son los establecimientos que según las autoridades están manejando más casos probables de dengue. En el Robert Reid están prestando asistencia a menores con los signos de la patología de toda la capital, muchos de los cuales son ingresados con fiebre, vómito y dolor abdominal, como el niño de cinco años de Teófilo Pie que vive junto a los demás miembros de su familia en el kilómetro ocho y medio de la carretera Sánchez, que está internado en el centro de salud desde el viernes y aunque ya tiene un cuadro estable lo mantienen bajo observación. La niña de ocho años de María Pérez también tiene tres días en el hospital, y además de los síntomas señalados arribó con cefalea y con un cuadro de agotamiento, que llevaron al personal médico a ponerle en tratamiento para evitar que se agrave su estado de salud, incluyendo la realización de un control de plaquetas. En el centro también está internando a niño con sospecha de dengue con dolor en las piernas como el hijo de Joanny Valerio que reside en Villas Agrícolas.