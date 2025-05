El Ministerio de Salud informó que adquirió nuevas mochilas de fumigación para combatir a la propagación del dengue en el país.



A través de un comunicado, la entidad indicó que las mochilas fueron entregadas a sus 40 Direcciones Provinciales y Áreas de Salud (DPS/DAS), para facilitar más las acciones preventivas contra la enfermedad en el territorio nacional.



Al hacer entrega de los equipos, el ministro de Salud, Víctor Atallah se mostró confiado en que el comportamiento del dengue será mucho menor que el 2024, cuando se redujo en más de un 350% en comparación con las proyecciones para esta región.



Recordó que ese resultado se produjo por las acciones realizadas por el Ministerio de Salud, a través de la campaña Elimina, Limpia y Tapa, que incluyó descacharrización, limpieza, fumigación, educación e identificación a población sobre la importancia de eliminar los focos de producción del mosquito Aedes Aegypti.



“Con el combate del dengue en el 2024, logramos lo que otros países y organismos internacionales pensaban que no era posible”, añadió Atallah.



Indicó que organismos internacionales han resaltado la exitosa labor realizada por República Dominicana en contrarrestar al dengue, y están interesados en tomar al país como modelo en otras naciones.

“Desde mi llegada al Ministerio de Salud, he pensado que si el dengue es una amenaza de todos los años, podemos resolverlo con planificación y acción”, expresó.



El ministro de Salud invitó a los responsables de las DPS/DAS a continuar haciendo los mayores esfuerzos, junto a los grupos sociales, para mantener o mejorar los niveles de control del dengue, y “no tengo la menor duda de que lo vamos a lograr, para lo cual les entregamos las herramientas necesarias, como las motos bombas de fumigación y otras”.



Estrategias de prevención



Al completar primeros cuatro meses del año (16 Semanas Epidemiológicas), el Ministerio de Salud Pública (MSP) destaca que permanece estabilidad en el control de enfermedades y eventos de salud priorizados, esto gracias a las estrategias de prevención y control que desarrolla en todo el país.



El organismo de Salud dominicano resaltó que enfermedades como cólera, dengue, leptospirosis y las prevenibles por vacunas como polio, rubéola, sarampión, entre otras, se han mantenido con muy baja incidencia durante este período, y resaltó la estabilidad en el control de estas enfermedades.



En el caso del dengue en la presente Semana Epidemiológica SE-17 no hay notificación de casos positivos, mientras que el acumulado de casos es de 83. La incidencia de esta enfermedad es 2.36. En comparación al pasado año 2024, el dengue ha mostrado reducción relevante ya que se notificaban 818 positivos.



Para el control del dengue el Ministerio de Salud ha ejecutado acciones contundentes en términos de prevención, en el que se ha involucrado diversos sectores a la ardua labor dispuesta desde las Dirección Provinciales y Áreas de Salud (DPS/DAS), que resulta en el evidente descenso de los casos. En cuanto a la malaria se reportan 4 casos positivos esta semana, con un acumulado de 184, y una incidencia de 5.24, frente al número de casos reportados el pasado año, se muestra una reducción de más del 57 por ciento de los casos.

Seguirán trabajando para superar el año pasado

Mientras que el viceministro, responsable de las Direcciones Provinciales de Salud, Luis Nelson Rosario, expresó que seguirán trabajando para que los resultados sobre el control del dengue sean superiores al 2024.



“Si hacemos esas labores, junto a los ayuntamientos y los grupos sociales, vamos a tener los menores niveles de dengue, y otras enfermedades ”, manifestó el titular de las Direcciones Provinciales.