A pesar de que en el país continúa circulando la subvariante de ómicron XBB.1, al igual que otras de las mutaciones que causaron una elevación de contagios de covid-19 en otras naciones, la situación de la patología no es de peligro y está bajo control.



La información la ofreció ayer, el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, quien dijo que después de más de dos años con la presencia del virus que en su momento era desconocido, cuentan con la experiencia necesaria para tratarlo.



“Tenemos un control, un conocimiento, una curva de aprendizaje de cómo nosotros podemos manejar esta enfermedad”, expresó.



Agregó que el alto porcentaje de vacunación y la disponibilidad de medicamentos, también han sido importantes para contener la transmisión de la afección.



En el último boletín epidemiológico, el Ministerio de Salud Pública (MSP) dijo que se registraron 34 casos nuevos de covid-19, luego de que se procesaron 1,042 muestras, de las cuales 1,029 fueron antigénicas y 13 de tipo PCR.



En el reporte, la entidad señaló que la positividad diaria se ubicó en 5.57 por ciento, la de las últimas cuatro semanas en 8.43, y que los casos activos son 285.



Destacó que no se notificaron nuevos fallecimientos, y que el número de defunciones se mantiene en 4 mil 384 con una tasa de letalidad en 0.66 por ciento.



Por otro lado, informó que la ocupación de camas regulares en los centros de salud para asistir a los enfermos de covid-19 está 0.6 por ciento, con 15 utilizadas de las 2 mil 373 disponibles.



Asimismo, manifestó que las de intensivos se encuentran en 0.3 por ciento, con dos ocupadas de las 585 habilitadas.



No obstante, la institución resaltó que ninguno de los pacientes ingresados en los hospitales está conectado a los ventiladores que garantizan la respiración asistida.