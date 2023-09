El Ministerio de Salud Pública (MSP) sostuvo ayer una reunión con los directores provinciales y de áreas, con el objetivo de reforzar las estrategias que se están desarrollando para contrarrestar el brote epidémico de dengue que tiene el país.



En nota de prensa, el titular de la entidad, Daniel Rivera, manifestó que en el encuentro se coordinó una serie de acciones que serán priorizadas en las zonas donde se han identificado los casos.



El funcionario, además, destacó la importancia de concienciar a la población en lo que es la prevención en salud, puesto que el dengue es una enfermedad endémica y siempre ocurrirán contagios en el país, no obstante, indicó que si la comunidad está empoderada en temas como la eliminación de criaderos, el número de afectados será menor.



“El 44 por ciento de los tanques que se encuentran en los hogares y otros espacios están abiertos o mal tapados, es a lo que queremos llamar la atención, no tener artefactos u objetos a simple vista que al caerle agua lluvia o acumular agua limpia se conviertan en criaderos de mosquitos”, expresó el ministro.



En ese sentido, llamó a los ciudadanos a que eliminen todo lo que acumule agua limpia en su entorno.



De su lado el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, pidió a los directores Provinciales y de Áreas de Salud, prestar atención a los casos activos en cada zona de influencia, para que se pueda accionar de manera efectiva.



El galeno subrayó la importancia de que se le dé continuidad a los procesos habituales, porque a su entender ha ayudado a que en algunas provincias no se produzcan casos.