Desde el próximo lunes 10 de julio, el Ministerio de Salud Pública (MSP) vacunará a las personas que corren el riesgo de contraer la viruela del mono en el país.



La jornada de inoculación, de acuerdo a informaciones de la doctora Mónica Thormann, titular de la División de Control de las ITS, VIH y Hepatitis de la entidad, se llevará a cabo en la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar que tiene las medidas necesarias para conservar los biológicos a utilizar, y donde solo se podrán vacunar los grupos vulnerables; como los hombres que tienen sexo con otros hombres, los trabajadores sexuales y el personal de salud que trabaje directamente con los pacientes de la enfermedad.



Dijo que tendrán 2 mil 500 dosis del fármaco que serán aplicadas mediante dos pinchazos, para evitar que se continúe propagando la infección viral que causa lesiones en la piel que han afectado a más de 86 mil personas en el mundo.



Además manifestó que es importante que haya una buena respuesta de parte de la población objetivo para que no se pierdan dosis de la vacuna, porque se mantiene por debajo de los 25 grados, y luego de que se coloca a nivel de nevera solo tiene una viabilidad de 10 horas.



Datos locales



La doctora Mónica Thormann indicó que a nivel nacional se tiene registro de la viruela del mono desde julio del 2022, y para dicho año se reportaron 275 casos sospechosos, de los cuales se confirmaron 64.

La especialista en infectología también declaró que en lo que va del 2023 se han detectado 71 contagios sospechosos y sólo 11 han resultado positivos.



Aunque detalló que el inicio de la vacunación es un llamado a la protección, sobre todo a la población de riesgo, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, resaltó que en los últimos meses en el país no se registran enfermos con la viruela del mono.