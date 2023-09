La Sociedad Dominicana de Emergenciología afirma que el país no está preparado para asistir ante una catástrofe

Si bien es cierto que el sistema sanitario dominicano cuenta con planes y protocolos para responder ante una eventual saturación de los servicios de emergencia hospitalaria, también lo es que un desastre mayor representaría un gran desafío.



El presidente de la Sociedad Dominicana de Emergenciología, Weyny González, reconoce las acciones oficiales enfocadas en reforzar y habilitar nuevas salas de emergencia.



No obstante, afirma que no se puede decir que el país está preparado para asistir de manera oportuna a eventos de magnitud que comprometan la salud de un número significativo de personas.



“Se han hecho muchos esfuerzos, se están preparando, pero todavía falta mucho. Si cosas pequeñas nos desbordan el sistema sanitario, si esto nos puede afectar de esta manera, no me imagino si viene un desastre de la magnitud que pasa en otros países, como el terremoto de Haití, por eso aquí debemos activar los protocolos, actualizarlos y tratar de reforzar esa parte”, sostuvo.



En el Servicio Nacional de Salud hay 193 centros sanitarios con salas de emergencia habilitadas.

El SNS cuenta con 64 ambulancias, distribuidas en los diferentes centros hospitalarios y tres en los centros de primer nivel que lo ameriten. La mayor cantidad de ambulancias pertenece al 911, a la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias y al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias.



Para responder a la alta demanda de asistencia, el SNS cuenta con protocolos y planes que se activan ante incidentes, situaciones o eventos tales como saturación de las salas de emergencia y hospitalización y los operativos de Navidad, Año Nuevo y Semana Santa.



También se activan en feriados largos, fiestas patrias y religiosas, accidentes cercanos a los centros de salud que involucren a múltiples víctimas y ante cualquier otra situación que sature los servicios. Las actividades de preparación y coordinación están bajo la dependencia del Departamento de Atención a Urgencias y Emergencias del Servicio Nacional de Salud, con alcance nacional y de los coordinadores regionales de emergencias.



Entre los planes de respuesta figuran los de eventos hidrometeorológicos, de días feriados, además de los planes para dar asistencia a emergencias por situaciones de salud.



Asimismo, se activan los comités de Emergencias y Desastres desde que se detecta alta demanda asistencial o saturación de los servicios de emergencias, hospitalización y otros. Se establecen los centros de operaciones de emergencias hospitalarias, regionales y del nivel central para la coordinación de las acciones establecidas en el plan. Por igual, las salas de situación en todos los niveles del Servicio Nacional de Salud para la evaluación y análisis de los servicios.



En esa dirección se establece la subcomisión técnica para la preparación y respuesta a la alta demanda asistencial, que estará constituida por los siguientes departamentos: emergencias, centros hospitalarios, primer nivel de atención, recursos humanos, seguridad hospitalaria, equipamiento, medicamentos e insumos, laboratorio y banco de sangre, administrativo, comunicación prensa y sistema de información.



Ante un posible escenario, se dispone que todos los niveles de servicio deberán realizar coordinación con el Ministerio de Salud, y demás instituciones locales que intervienen en las acciones para aunar esfuerzos y desarrollar estrategias dirigidas a la prevención y protección civil. Se habilitan y establecen áreas de expansión para la atención a las personas y se coordina referencia de pacientes, en caso de ser necesario, a otros establecimientos de la red.



El protocolo abarca la conformación de equipos y brigadas necesarios para la organización y respuesta a la situación.

Gran parte del país sin atención especializada

En la República Dominicana hay alrededor de 700 emergenciólogos, en su mayoría concentrados en unas pocas ciudades. Por tanto, gran parte del territorio nacional queda sin la cobertura de la atención especializada para casos de emergencia hospitalaria.



De esta cantidad, el 50 % se concentra en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo y otro 30 % en Santiago, de acuerdo con los registros que maneja el presidente de la Sociedad Dominicana de Emergenciología (Sodoem).