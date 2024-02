SRSNC Juramenta nueva directora del Hospital Pediátrico Arturo Grullón

Santiago – El director del Servicio Regional de Salud Norcentral (SRSNC), doctor Manuel Lora Perrolló, juramentó este martes a la doctora Alicia Rivas como directora interina del Hospital de Infantil Arturo Grullón.

La doctora Rivas cirujana pediátrica, sustituye en la dirección a la doctora Mirna López, quien realizó una gestión enfocada en el fortalecimiento de los servicios.

Al valorar las virtudes de la nueva directora del hospital, el doctor Lora Perelló le exhortó seguir aplicando su experiencia de gerencia en el fortalecimiento de los servicios y la humanización a favor de los usuarios.

La doctora Rivas fungía como gerente de Enseñanza e Investigaciones del hospital pediátrico, al juramentarse como nueva directora del Arturo Grullón manifestó estar abierta para todos, para lograr fortalecer cada día el hospital.

«Comprometidos con un sólo objetivo, atención de calidad en un momento oportuno, doy las gracias a cada uno de mis colegas quienes en todos los momentos y en los retos que me han tocado, me han ayudado cuando he caído y me he podido levantar”, expresó la nueva directora.

La juramentación fue realizada en el establecimiento de salud, donde colaboradores brindaron su apoyo a la nueva titular.

La nueva titular ha recorrido importantes experiencias profesionales y laborales, dentro de las que se destacan: prevencionista Hospital St. Jude EE.UU, epidemióloga hospitalaria, docente universitaria, miembro de la Red Principal Hospital St. Jude EE.UU, miembro del Colegio Médico Dominicano, miembro de la Sociedad Dominicana de Pediatría, miembro de la Sociedad Dominicana de Cirugía Pediátrica, miembro de la Red Nacional de Investigaciones, miembro de la Asociación Dominicana de Investigaciones Pediátrica (ADIP) y coordinadora de la carrera de Medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo recinto Santiago.