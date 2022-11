Email it

Con la presencia en el país de la influenza, el virus sincitial y el covid-19, ha aumentado la venta de los medicamentos gripales que se utilizan para combatir los contagios de dichas enfermedades.



Fármacos como el Argo, Antifludes, Broncochem y Resfridol, son los más buscados por las personas infectadas, que no requieren una receta para comprarlos porque son de venta libre.



De acuerdo a empleados de farmacias ubicadas en el Distrito Nacional, los interesados en las medicinas tampoco necesitan de un seguro médico para poder adquirirlas, porque sus precios rondan entre los 25 y 40 pesos.



“Cuando hay gripe se venden todos y se hacen sin indicación”, así lo informó Natalia Reyes, gerente de la Farmacia RF ubicada en la calle Pepillo Salcedo, quien señaló que están despachando con mayor frecuencia el Argo y el Resfridol.



La situación es similar en otros establecimientos farmacéuticos de la zona, del sector Los Prados y la calle Charles Sumner, donde diariamente acuden personas con indicios de gripe.



Otras alternativas



Además de tomar medicamentos, las personas con síntomas gripales también preparan té y jugos naturales para contrarrestar la infección que padecen.



Es el caso de la señora Maritza Toribio, que tiene una hija con gripe y está apostando a los remedios naturales para que se pueda recuperar.



“Le estoy preparando té de naranja agria y jengibre para que se ponga bien y esté como nueva”, expresó la dama.



Raimiri de Jesús es otra de las que está usando la medicina natural ante la nueva ola de afecciones virales. De manera preventiva, la madre de un joven y un adolescente aumentó la realización de jugos para fortalecer las defensas de la familia para que en caso de que enferme uno de sus miembros, el contagio no sea de gravedad.



De Jesús también puntualizó que para evitar la influenza y las demás condiciones virales, está retomando el uso de las mascarillas en los lugares que tienen una gran concentración de personas.



Asimismo, la señora Diana Margarita está volviendo a aplicar las medidas que se implementaron con la llegada del covid-19, para no contraer un virus con el que pueda infectar a su nieto de tres años.



“No estoy yendo a donde hay mucha gente y estoy bebiendo mucho jugo porque de verdad la gripe anda acabando”, expuso.



Mientras que María Gonzales se está protegiendo con la prevalencia de los citados padecimientos redoblando las medidas de higiene.

Reportan más de 200 casos nuevos de covid-19

La positividad diaria de covid-19 se ubicó ayer 30.15 por ciento, luego de que el Ministerio de Salud Pública (MSP) registrara 234 casos nuevos de la enfermedad. En el boletín epidemiológico, la entidad dijo que la positividad de las últimas cuatro semanas está en 2.53 por ciento y que los contagios activos se elevaron a 1,093. No obstante, destacó que no se reportaron nuevas muertes, por lo que el número de defunciones sigue sumando 4 mil 384.