Están en todos lados y para muchos representan la única opción para alimentarse, se trata de los puestos de venta de comida en la calle que pueden ser altamente perjudiciales para la salud.



Todos los días son cientos las personas que desayunan, almuerzan y cenan en estos puntos que suelen estar cerca de estaciones de transporte, y alrededor de hospitales, escuelas, universidades, empresas e instituciones del Estado porque concentran una gran cantidad de individuos.



Para Virgilio Alvarado, que tiene más de 30 años vendiendo frutas en la calle central del Ensanche Luperón, y otros vendedores, salir de casa en horas de la mañana o al anochecer para ofrecer comida a trabajadores o estudiantes es la única forma que conocen de sustentar a sus familias; sin embargo, lo que preocupa a las autoridades y a expertos en materia de salud es la poca higiene que tienen algunos para preparar sus platos y bebidas que van desde jugos naturales, batidas y empanadas, hasta víveres, pasta roja, y el tradicional arroz, habichuela y carne.



“Como bien es sabido, no conocemos la higiene que tienen las personas en las calles para manipular los alimentos, no sabemos si tienen agua disponible para lavarse las manos”, expresó la doctora María Matos, al destacar que la población tiene que ser cuidadosa a la hora de buscar comida en espacios públicos.



La especialista en nutrición clínica señaló que este tipo de alimentación es dañina porque puede ser causante del cólera y otras enfermedades, debido a la falta de salubridad y porque se cocinan con grasas trans muy condimentadas que alteran su calidad.



De acuerdo con la también docente universitaria, pueden ocasionar el aumento del nivel de colesterol en la sangre, y que una persona sufra de sobrepeso y obesidad, lo cual repercute en la aparición de otras condiciones como diabetes, hipertensión arterial y artritis.



“Debe regularizarse el método en el cual se venden, porque se cocinan principalmente con altos volúmenes de caloría que no son nada saludables”, expuso la médico, que en vez de otros productos, prefiere que se compre frutas en calles o avenidas, siempre que en el punto de venta respeten las medidas de higiene.



Acciones



Para el doctor Rafael Ramos Rincón, presidente de la Sociedad Dominicana de Médicos Salubristas, urge que las autoridades tomen acciones con este tipo de negocios para proteger a la ciudadanía.



El galeno considera que deben velar que la venta de comida no solo en las aceras, sino también en hoteles, cafeterías y restaurantes cumpla con todos los criterios de higiene.



Rincón recomienda a la población comprar alimentos o bebidas de su gusto solamente en los lugares que sean confiables.

Alimentarse en las calles del país representa una opción para quienes pasan horas fuera de casa. Johnny Rotestán

Atribuyen casos de cólera a mala alimentación

El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, afirmó que muchas de las personas que están dando positivo a la enfermedad diarreica consumen alimentos mal cocinados o en lugares inadecuados, razón por la cual están trabajando con Salud Ambiental y la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps) para controlar la situación. Sin embargo, el funcionario considera que la población también debe acatar las medidas para que no se produzcan nuevos casos de la patología.

Opiniones