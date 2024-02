La vicepresidenta Raquel Peña, junto al director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, dejaron iniciados ayer los trabajos de construcción del Hospital Municipal de Miches, en beneficio de sus más de 21 mil habitantes.



La vicemandataria señaló que la preocupación por la remodelación del recinto hospitalario fue externada por los comunitarios, y tras comunicarla al presidente Luis Abinader, se instruyó no el remozamiento, si no la construcción de un nuevo hospital para todos los residentes de este municipio.



“Asumimos el compromiso de mejorar este centro de salud para el bienestar de cada uno de ustedes y sus familias, y aquí estamos de vuelta para hacerlo realidad”, precisó.



En ese tenor, el titular del SNS, Mario Lama, aseguró que el proyecto sanitario marcará un antes y un después en las atenciones médicas de la zona. Igualmente, detalló que con una inversión total de RD$355,641,634.65, no solo se construirá la infraestructura del hospital, sino que también será equipado con tecnología de punta, por lo que ofrecerá una ampliada gama de servicios médicos.



“Hoy dejamos formalizados los trabajos de construcción, porque ya comenzó el proceso de demolición de esta vieja estructura, decir que en los tres años y medio de gestión y más de 55 hospitales remozados, es el primero que se va a demoler porque los estudios arrojaron que era necesario para que esta comunidad pudiese tener un hospital que ofrezca resultados”, explicó Lama.



El centro de salud, que está previsto sea construido bajo la responsabilidad del SNS en 16 meses, tendrá áreas de Imágenes Médicas con Rayos X y Sonografía, Laboratorio, Vacuna, Tuberculosis, Servicios de Atención Integral (SAI), Cocina, Comedor, Lavandería y Oficinas Administrativas.