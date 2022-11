Email it

La prevalencia de la influenza, el covid-19 y otros virus respiratorios cada vez se hace más notoria mientras el ambiente en el territorio nacional se empieza a tornar húmedo y frío.



La situación ha provocado que en las últimas semanas las consultas e ingresos hospitalarios la dominen las personas que tienen síntomas o un diagnóstico positivo de alguna afección gripal.



Así lo confirmó ayer a este medio, la doctora Evangelina Soler, al señalar que de los pacientes que está recibiendo últimamente en su consultorio alrededor del 95 por ciento está afectado de covid-19.



La expresidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología, atribuyó los nuevos contagios de la condición vírica a la presencia de variantes que también están causando una reactivación de la enfermedad en países europeos.



Según el Ministerio de Salud Pública (MSP), desde hace meses en el país están circulando los linajes BQ.1, BQ.1.1 y XBB.1, todos provenientes de ómicron, que ocasionó un repunte de casos a inicios del presente año.



Soler llamó a las personas que presenten fiebre alta, diarrea, congestión nasal, lagrimeo y dolor de garganta, acudir a un especialista para que reciba el tratamiento adecuado para hacer frente a esa sintomatología.



“La gente se confunde, piensan que es una simple gripe y no se están haciendo la prueba o se la hacen un poco tarde, y cuando se tarda en identificar las personas que tienen condiciones de riesgo van a empeorar su cuadro”, expresó la facultativa.



La experta agregó que tanto los jóvenes como envejecientes están dando positivos al coronavirus aunque estén vacunados.



En ese sentido, recomendó a las personas volver utilizar mascarillas y aplicar otras medidas sanitarias como el distanciamiento físico y el lavado correcto de las manos.



De igual manera, instó a los afectados por algún proceso gripal a no asistir a actos colectivos, actividades familiares, ni al trabajo para que otros individuos no resulten contagiados.

La importancia de la vacunación

El virus de la influenza y el del covid-19 se pueden contrarrestar con una vacuna, por lo que el doctor Carlos Sánchez considera necesario que la población se mantenga inmunizada. Salud Pública está colocando ambas de manera gratuita. El suero anticoronavirus se puede conseguir en la sede de la entidad y al lado del pabellón de Karate del centro olímpico Juan Pablo Duarte. Mientras que el biológico de la influenza está siendo administrado en los 1,421 puestos de inoculación de la Dirección de Inmunoprevenibles por Vacunas (DIV), sobre todo a los menores de dos años, envejecientes y embarazadas.