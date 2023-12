El Tribunal Constitucional (TC) recibió la certificación Great Place to Work, otorgada por la consultora internacional para el Caribe y Centroamérica, con lo que se convierte en el primer tribunal del país acreditado como uno de los mejores lugares para trabajar.



Con esta certificación se avala que el TC impulsa políticas y prácticas que mejoran la calidad de vida dentro de su organización y cumple los requisitos establecidos por Great Place To Work.



El presidente de esta alta corte, magistrado Milton Ray Guevara, hizo el anunció en un evento de integración con los más de 500 colaboradores que, como dijo, “con esfuerzo, entrega y dedicación han hecho del TC, junto a todos los jueces, el mejor lugar para trabajar”.



El doctor Ray Guevara resaltó la importancia del logro de esta meta, con la cual este tribunal está trillando un camino de fortalecimiento institucional que demuestra, una vez más, la línea característica del TC, que prioriza la calidad y el bienestar de sus colaboradores.



“Esta certificación refuerza nuestra misión de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional, el respeto a la dignidad humana y la protección efectiva de los derechos fundamentales para consolidar el Estado social y democrático de derecho”, expresó el magistrado presidente.



Great Place To Work es una certificación que se otorga a las empresas con el principal objetivo de generar buenas prácticas, crear sentido de pertenencia para disminuir la tasa de rotación, mejorar la percepción de una organización de cara al público y llevar una adecuada gestión del clima organizacional.



Utiliza una metodología de evaluación basada en encuestas y análisis de datos, a través de un riguroso proceso en base al promedio total de modelo© GPTW estándar mundial de 60 preguntas. En el TC, 75 % de los servidores constitucionales respondieron la encuesta y valoraron la infraestructura, liderazgo, competencia, estrategia del trabajo, capital humano, otros aspectos.