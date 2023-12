El director del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), Iván Hernández Guzmán, entregó al presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, el título definitivo de propiedad del edificio que aloja a esa alta corte y que fue la sede de la institución estatal por 49 años.



Hernández Guzmán destacó la importancia de la entrega de este documento al Tribunal Constitucional, realizada por instrucciones del presidente de la República Luis Abinader, luego de que miembros del Departamento Jurídico del Inespre libraron numerosas batallas legales por deudas de sentencias laborales que obstaculizaban la entrega de dicho inmueble.



Señaló que la edificación cuenta con 3,690 metros cuadrados, que oficialmente ya son propiedad del Tribunal Constitucional.



“Hoy estamos entregando estos 3,690 metros cuadrados, pero en todo el país el Inespre ha recuperado 55 mil metros cuadrados de terrenos de la institución y estamos laborando para que el Estado dominicano no vuelva a perder un metro más de tierra por incumplimiento con los acreedores, malos manejos o descuidos de quienes nos toca el privilegio de manejar la cosa pública”, expresó Hernández Guzmán.



Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, agradeció la entrega de los títulos de propiedad definitivos de la institución, logrados gracias a un trabajo en conjunto, por lo que manifestó gran alegría y gozo a ver cumplido un compromiso del Estado dominicano.



Fortalecimiento de activos



“Es muy importante para nosotros tener este título de propiedad ya que sirve para fortalecer los activos del tribunal, porque tenía solo el mobiliario y no contábamos con los activos que pudiesen soportar la carga enorme y la responsabilidad que tenemos en estos locales”, manifestó Ray Guevara.



Dijo además que esto demuestra que hay servidores que no van al Estado a servirse, sino a servir con eficiencia, con oportunidad, como es el caso de Iván Hernández Guzmán.



Acompañaron al director del Inespre el consultor jurídico de la institución, Gustavo Valdez; el encargado del Departamento Administrativo, Fredy Mendieta y el director Administrativo Financiero, Víctor Peralta.

Mientras que por el Tribunal Constitucional estuvo el primer sustituto del presidente, Rafael Díaz Filpo

.

Tambien estuvieron presentes la encargada legal de la Dirección General Administrativa y Financiera, Jenny Almonte; el director general Administrativo y Financiero, José Luis Polanco y la directora de Gestión Humana, Paulina Ramírez.