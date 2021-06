Santo Domingo.- El comunicador y productor Iván Ruíz narró en el programa "El Show del Mediodía" la manera en la que se enteró del asesinato de su chofer.

Sin poder contener las lágrimas de "dolor’" e "impotencia" indicó que con una llamada de la hija de 10 años de su escolta, Jorge Custodia y su esposa, se enteró de ese "cruel asesinato".

«Estamos desgarrados, dolidos por la muerte de nuestro compañero. El presidente me escribió ayer y me prometió que se hará justicia», dijo Ruíz.

En medio de la pérdida de su gran amigo y la esposa de él aclaró que Custodio tenía 5 años trabajando con ellos dos veces a la semana.

"Es de la seguridad de Neivy Pérez Sánchez, yo no tengo un escolta tengo 2, no me imparta decirlo, más que nunca necesitamos seguridad, he recibido amenazas, los escolta los pago yo’’, indicó.

Ruíz lamenta que a través de las redes sociales la gente se enfoque en otros temas y no en la pérdida humana.