Gustavo Sánchez: "No aspiramos a tener ningún miembro de la Cámara de Cuentas afiliado al PLD"

Entrevista.- El diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Gustavo Sánchez, aseguró que el Partido de la Liberación Dominicana no aspira tener ningún miembro de Cámara de Cuentas afiliado a su organización política, precisando que la escogencia de ese órgano fiscalizador será escogida de acuerdo con los perfiles, las competencias y el desempeño de los candidatos.

"No aspiramos a tener ningún miembro de la Cámara de Cuentas afiliado al PLD, bajo ninguna circunstancia. No, simplemente que se nos llame, que se nos consulte, que se nos convenza. Esperamos que el PRM que ya dio una connotación de por donde va, no se alce con el santo y la limosna".

Tras la designación de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral (JCE), el vocero de la bancada del partido morado en la Cámara de Diputados expresó este martes que la decisión que se tomará en los comicios del 2024 ya está contaminada.

“Nosotros aspirábamos que el Partido Revolucionario Moderno que fue quien tuvo la decisión de designar los miembros de la JCE, por lo menos tuviera la cortesía de hacer consensuar con todos los partidos pero especialmente con quien dirimir las elecciones del 2024”, dijo durante una entrevista en el programa Despierta con CDN”.