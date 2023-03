Email it

La V edición de Premios Videoclip Awards, iniciativa de Roddy Pérez Group, se realizó 7 años después de la primera vez.

El Premio al Mérito fue otorgado a Mango Televisión en la persona de Juan Luis Guerra y Lorenzo Zayas, por sus aportes a la industria del video musical.

La colega Milian Reyes Solano fue reconocida por sus aportes a la música y de manera póstuma al percusionista Robert Vilera, por sus aportes a la música latina.

El premio será transmitido este domingo 12 de marzo a las 8:00 p.m. por Mango Televisión.

La ceremonia contó con directores, productores y artistas, así como personalidades del ámbito del cine y el audiovisual.

La gala contó con el auspicio de Mango Televisión, Sky Europa Rooftop, Ron Diplomático, Microfundición FGLE, Dominicana Verde y Marca Ciudad.

La producción ejecutiva fue de Roddy Pérez Group.

Ganadores 2023

Mejor Video Merengue

Milly Quezada

«Resistirá»

Dirigido por Luis Gómez

https://youtu.be/rzv4K5vMTEw

Mejor Video Salsa

José Alberto El Canario

«Dulce con Dulce»

Dirigido por Lilu Vilera

https://youtu.be/CQN3W5oVJTo

Mejor Video Rock

Toque Profundo

«Amnesia Selectiva»

Dirigido por Francisco Pérez

https://youtu.be/LZ-wLWEI4IE

Mejor Video Pop

Techy Fatule

«A Mí Me Vale »

Dirigido por Techy Fatule

https://youtu.be/Z42OFVve9sQ

Mejor Video Cristiano

Natan El Profeta

Flow Cristiano

Dirigido por Samuel Salas

https://youtu.be/bAXnYGoJbnY

Mejor Video Folk

El Gran Poder de Diosa

«El Remedio»

Dirigido por Fernando Rivas

https://youtu.be/FkL9pD13RMA

Mejor Video Tropical Fusión

Ilegales, El Alfa

«Mi Vicio»

Dirigido por Carlos Spinelly y Víctor Rangel

https://youtu.be/267MC-Ulczk

Mejor Video Dancehall

Kiko El Crazy, Will I Am

Latina

Dirigido por Rodrigo Rodríguez

https://youtu.be/-E8e36NUZR4

Mejor Video Dembow

La Insuperable, Yailin y Farina

Soy Mamá

Dirigido por Freddy Graph

Mejor Video Hip Hop

Wilmer Roberts

Say My Name

Dirigido por Guaba Aps

https://youtu.be/2EhibuQoT8Y

Mejor Video Merengue Típico

Banda Real

A dónde se fue

Dirigido por Pedro Burgos

https://youtu.be/2QQP0CwwYj0

Mejor Actuación

Judith Rodríguez

Mi Bien

https://youtu.be/IG2vSaD9XTo

Mejor Video Bachata

Ozuna, Anthony Santos

Señor Juez

Dirigido por Fernando Lugo

https://youtu.be/giwEdOQMrPs