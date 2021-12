Abinader: Llegamos para reencauzar al país por la senda del desarrollo

El Presidente Luis Abinader aseguró que la gestión de gobierno que encabeza ha llegado para sacar al pueblo de la peor crisis enfrentada en décadas y reencauzar al país por la senda del desarrollo, la institucionalidad y mejorar la calidad de vida de la gente.

"Cuando llegamos al gobierno lo hicimos sobre la base de una visión del desarrollo que negaba la forma de hacer la política de los años anteriores", expresó el mandatario.

El Presidente manifestó que esta es una verdadera visión de cambio que pone la calidad de vida de las personas en el centro de las políticas públicas, que es lo mismo que en el centro del quehacer de las instituciones.

El presidente Abinader habló durante el encuentro Nacional de Planificación y Gestión Pública en el Gobierno del Cambio, organizado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.

Precisó que el cambio hay que planificarlo, hay que reflejarlo en el presupuesto y que sólo será alcanzado si lo imaginan, lo planifican y trabajan juntos para ello.

Por eso, consideró, la nueva planificación no puede ser como antes, están obligados a cambiar desde el momento en que se concibe el plan de desarrollo.

"Hoy se presenta el Plan Nacional Plurianual del Sector Público y en él se reflejan todas las prioridades de nuestra visión. Si trabajamos bajo su guía, aseguramos que todos empujaremos hacia el mismo lugar y la calidad de vida de la gente mejorará", expuso.

El gobernante indicó que para eso, los planes estratégicos institucionales tienen que hacerse siguiendo las directrices del Plan Plurianual, tienen que diferenciarse de los planes anteriores y tienen que reflejar el cambio de la política.

"Si ahora no es solo que más niños estudien, sino que se formen con calidad en nuestras aulas, entonces el plan y el presupuesto del Ministerio de Educación tienen que cambiar", señaló el Presidente.

Agregó que ahora no es solo mejorar la atención hospitalaria y el acceso a medicamentos, sino promover una vida más sana y evitar que la gente se enferme, entonces el plan y el presupuesto del Ministerio de Salud Pública tienen que cambiar.

"O si ahora no es solo que lleguen más turistas, sino que ese turismo se diversifique, que genere riquezas en las comunidades cercanas a los polos turísticos y que consuma más nuestros productos, entonces el plan y el presupuesto del Ministerio de Turismo tienen que cambiar" ,expuso Abinader.

Prioridad con pulcritud

Abinader destacó que la visión cambió, y por lo tanto, la planificación y el presupuesto deben cambiar porque la calidad del gasto es que se financien las prioridades.

"Estamos cambiando y tenemos que seguir cambiando. Y el cambio es que lo que planifiquemos lo monitoreemos. Quiero pedirle, es más, exigirle a MEPYD que, a partir del año que viene, se encargue de dar un seguimiento más cercano y sistemático a la ejecución de las prioridades y me mantenga constantemente informado de ese avance", dijo.

El jefe de Estado solicitó, además, que se coordine con DIGEPRES, con el MAP, con Compras Públicas y la Contraloría, para que se acelere la ejecución de lo que respecta a las prioridades de gobierno.

"No tengo que recordarles que el primer cambio que establecimos fue el de asegurar un uso pulcro de los recursos públicos y eso solo se logra si cada uno hace su trabajo y tenemos un sistema que asegure el seguimiento a lo Planificado", significó Abinader.

Afirmó que el seguimiento y monitoreo son las herramientas que están utilizando para conocer el efecto de las políticas y tomar decisiones en consecuencia.

"Ese es el sistema oficial de monitoreo del presidente que no es otro que el mismo sistema de monitoreo de las prioridades de desarrollo", expresó.

Ya lo dije antes y lo repito, añadió, no se planifica para fracasar, se fracasa al no planificar. Hoy le agrego: También se fracasa si no se presupuesta sobre lo planificado, si no se le da seguimiento y si no se monitorea lo que se ejecuta. Gobernar exige visión y rigor.

Exhortó a planificar, presupuestar, dar seguimiento y monitorear las ejecuciones, porque sólo así mejorarán la calidad de vida de la gente.

Oportunidades para la gente

De su lado, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton, habló sobre la importancia de la planificación y planteó la necesidad de enfocar las acciones en la gente, creando las oportunidades donde residen las personas y que el desarrollo debería ser una cuestión de derecho.

Ceara Hatton expuso que el Plan Plurianual tiene tres objetivos: generar empleos, servicio público de calidad y transformar las instituciones para que el ciudadano tenga seguridad.

Asimismo, el viceministro de Planificación e Inversión Pública del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras, presentó un resumen de los compromisos de la articulación y la planificación.

Isa Contreras destacó que la planificación es indispensable para que los esfuerzos de las políticas, programas, iniciativas y proyectos contribuyan a lograr el objetivo central de mejorar la vida de las persona sean efectivos y empiecen a hacer la diferencia

"En este año 2021 el Gobierno logró completar dos productos de planificación significativos: un Plan Nacional Plurianual para el Estado en general y 106 pal es plurianuales institucionales", destacó.

En la actividad, fueron presentados los resultados del proceso de planificación desarrollado durante el 2021, junto a las distintas instituciones del Gobierno dominicano.

Además, se compartió el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) 2021-2024, aprobado por el Consejo de ministros y ministras y se dieron a conocer las herramientas diseñadas para la articulación, seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas públicas a implementar.

Los documentos presentados son el resultado del esfuerzo impulsado por el actual Gobierno de disponer de una planificación pública coordinada, para asegurar un uso eficiente de los recursos e impactar de manera más significativa en la calidad de vida de la gente.

El plan se estructuró tomando como punto de partida el Programa de Gobierno del Cambio e identifica como su objetivo central mejorar la calidad de vida de la gente. Esas políticas están alineadas con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y con las metas priorizadas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

El PNPSP 2021-2024 contiene 32 políticas con sus respectivas áreas de intervención, entre las que figuran: empleo formal, seguridad ciudadana, hacia una política integral de creación de oportunidades y acceso a salud universal.

Además, hacia una educación de calidad con equidad, crear oportunidades para la juventud, igualdad de género, empoderamiento de la mujer y la no violencia y hacia un Estado moderno e institucional, entre otras.

De igual manera, en el encuentro nacional se llevó a cabo la conferencia La Planificación y la Gestión por Resultado, a cargo de Cielo Morales de ILPES/CEPAL.

También los paneles: La Planificación Estratégica del Estado: Resultados Plan Nacional Plurianual del Sector Público y Planes Estratégicos Institucionales y Los Instrumentos del Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación en el Gobierno del Cambio.

Estuvieron presentes los ministros de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, de Administración Pública, Darío Castillo; la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez; los directores de Presupuesto, José Rijo Presbot; de Desarrollo Económico y Social, Luis Gregorio Madera Sued , el viceministro de Economía Planificación, Pavel Isa, así como el director de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.