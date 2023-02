(Décima cibaeña)

Tiene ei Reseiva en Santiago

Un ciudadano muy grato

Muy gente y de buen trato

No e que éi haga milagro

En su banco no hay vago

Samuei loj dirige bien

Resueive en un santiamén

Con una gran eficacia

Pue epantó a burocracia

Con todo su comején.

Eto parece payola

Pero le juro no e

No epero me boroné

No quiero me pisen cola

Éi trabaja cada hora

Y en Santiago bien se sabe

Pa’ problema tiene llave

Como hizo en Tamboril

Que trabajan dede abril

Pai museo ha sido clave.