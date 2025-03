Trump revela una condición para reducir los aranceles a China

El presidente de EE.UU., Donald Trump, reveló la condición que podría exigir para reducir los aranceles a China, que actualmente son de 20 %. De ello habló este miércoles durante una comparecencia en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

“TikTok es muy popular, muy exitoso, muy bueno. Vamos a tener alguna forma de acuerdo, pero si no está terminado, no es un gran problema. Simplemente lo extenderemos”, declaró, en referencia al plazo en el que la red social puede seguir funcionando en el país norteamericano. “Tengo derecho a tener el acuerdo y a ampliarlo si quiero. Así que ya veremos si tenemos un acuerdo o no. Tenemos mucho interés en TikTok”, añadió.

En ese punto, señaló que hay muchas maneras de hacerse con TikTok y aseguró que hallarán la mejor para Washington, detallando que Pekín tendrá que desempeñar un papel en ello, posiblemente en la forma de una aprobación que, a su parecer, dará.

“Tal vez les dé una pequeña reducción en los aranceles o algo para conseguirlo. Ya sabes, porque cada punto en los aranceles vale más dinero que TikTok”, continuó. “Por lo tanto, con el fin de conseguir que China lo haga, tal vez les daría una reducción de los aranceles, como un ejemplo. Suena como algo que yo haría”, concluyó el mandatario.