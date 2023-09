La policía de Nueva York investiga el asesinato de un hombre dominicano de 80 años, el cual fue ultimado a tiro frente a su casa en momento en que regresaba de una fiesta familiar junto a su esposa.

El occiso respondía al nombre de Marcelino Valerio, quien fue asesinado durante la madrugada fuera de su casa ubicada en el 1209 de Ogden Avenue, en el área de Highbridge.

Un pistolero que se transportaba en una bicicleta se acercó a ellos y disparó directamente contra Valerio.

“Él estaba abriendo la puerta, metiendo la llave, porque mi hija nos dejó al frente (de la casa), cuando yo oigo esos disparos, cuando volteo estaba en el piso”, contó su viuda Luz Collado a medios locales de Estados Unidos.

“Fue muy rápido, me puse loca, no sé lo que hice, no sé qué pasó, él iba caminando por ahí en un scooter, pero yo no sabía que la persona había disparado, pensé que era una bala perdida”, añadió aún en shock por los tiros.

Las imágenes de una cámara de seguridad ubicada cerca del lugar de los hechos logró captar al hombre que vestía todo de negro y tenía la cara cubierta.

En los videos se ve cómo el sospechoso pasa primero frente a ellos, da la vuelta y al regresar disparó de forma directa contra Valerio.

Collado asegura que la policía investiga el caso como un ataque planeado, lo que la sorprende, pues asegura que su esposo no tenía enemigos.

“Ellos están diciendo que eso lo mandaron, pero ¿cómo va a ser que lo mandaron a matar a una persona como él?”, dijo.

“Era una persona amable, una persona cariñosa, una persona que nadie puede decir nada de él, era mi compañero de vida”, sentenció entre sollozos.