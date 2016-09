Presentan libro “Dispuesto a no rendirme”

“Dispuesto a no rendirme”, es el primer libro escrito por el conferencista motivacional Hansel Israel Pérez, en el que plasma las herramientas para tener una vida feliz a pesar de las adversidades. Durante la presentación de su obra, el autor realizó una inspiradora charla, en la que habló de las dificultades y la incertidumbre que enfrentó en el proceso de escritura del libro; sin embargo, dijo que pese éstas pudo culminarlo, gracias a la fe y determinación que tuvo para lograr su objetivo.



El novel escritor hizo referencia a algunos de los mensajes contenidos en “Dispuesto a no rendirme”, con el propósito de alentar a los presentes a conocerse a sí mismos, descubrir sus fortalezas y no desfallecer ante ninguna circunstancia adversa de la vida. “Al iniciar esta aventura, no tenía la más mínima idea de todo lo que implicaba publicar un libro. Fue muy retador, al igual que lo fue vivir en Estados Unidos solo y desempleado, y como lo fue sobrellevar la enfermedad y posterior muerte de mi madre. Pero cuando hay voluntad todo es posible, por eso digo que las razones para rendirse no existen”, expresó.



Hansel Israel Pérez inició su carrera como conferencista motivacional con el fin de ofrecer soluciones a los factores que afectan e interrumpen el crecimiento personal, humano y espiritual.