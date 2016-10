Medina lanza el plan de reforestación en Sabaneta

Sabaneta. Danilo Medina presentó ayer el Plan de Reforestación de 85 mil tareas en Sabaneta. En ese sentido, Medina dijo que si no es con el apoyo del Gobierno, este proyecto no sería posible.



“Lo que quiero es que hagamos un compromiso de que este proyecto se va a respetar. Y no vamos a coger y a botar el dinero de la gente que son los que pagan impuestos”, puntualizó.

Pidió a los productores y campesinos hacer un compromiso, “porque esto es para ustedes”.



“Es una suma fabulosa para todos ustedes. Y es dinero de ustedes, no del Gobierno”.

El Presidente también instruyó la construcción de dos escuelas y su incorporación a la Jornada Escolar Extendida.



“Para que puedan superar la pobreza. Para que sus hijos no tengan que irse a los barrios marginados de la capital”, dijo.



Recalcó que como Estado desea apoyarlos, pero que ellos apoyen ese proyecto. “Pero tienen que comprender que una vez comencemos a hacer las inversiones, se acabó la tala de bosques. Se acabó”.



De igual modo, conformó una comisión que acudirá el próximo jueves para afinar detalles.

“Sepan que este no es un proyecto político, este es un proyecto que abarca a todos”, dijo. Medina dijo que no le ha preguntado a nadie por banderías políticas y prometió que irá por allá cuando deje de ser Presidente y ver el milagro que se produjo.



El plan, a cinco años, consiste en la siembra para fines agrícolas y maderables. Este plan es el resultado de la visita sorpresa realizada por Danilo Medina el pasado domingo 4 de septiembre. Allí, el Presidente observó las necesidades y escuchó las peticiones de los comunitarios.