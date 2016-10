Un nieto sugiere eliminar la tarea escolar

Son tres y el segundo me hizo pensar cuando me preguntó que para qué es la tarea escolar. Respondí preguntando, ¿por qué? Dijo, porque es una mentira. Agregué otro ¿por qué? Porque en muchos casos la hacen los padres o un adulto; en ocasiones nosotros, pero en cualesquiera de las circunstancias, no enseña nada.



La educación dominicana no enseña porque los educandos no la relacionan para su vida. Por demás, es de contenidos; no tiene que ver con el pensamiento lógico y creador. Estuve muchos años, décadas, como educador y administrador académico en la UASD. Era frecuente que el educando se preguntara el valor de lo que estudiaba o sobre determinadas materias para la profesión que deseaba estudiar o, más aún y penoso, hacer determinada carrera por huirle a determinadas asignaturas.



He sugerido que el próximo año el presidente Medina lo declare “Año del Rediseño de la Educación”. Hagamos una revisión de nuestra currícula educativa. Para ponerlo sencillo hagámonos cuatro preguntas: 1.- Qué queremos para servirle a la sociedad; 2.- Cómo queremos enseñar; 3.- Cuál es la metodología que deben tener los que enseñan; y, 4.- Donde enseñar. Parece simplón, pero veamos. En la experiencia académica comprobé que desde la educación básica se deben aprender los símbolos de la comunicación; y es tan simple saber que se trata de números y letras; saberse comunicar para recorrer un largo camino. Las ciencias y las tecnologías, definitivamente los educandos las están aprendiendo con el uso de medios electrónicos y digitales, no en el sistema educativo.

En la educación media se persigue frecuentemente el título de bachiller, poco interesa. Para qué un título si no puede ni sabe integrarse a la producción de bienes y servicios, porque para eso nada aprendió.



El bachillerato debe cambiar hacia la Escuela Comunitaria Tecnológica, la Innovación y el Emprendurismo. Dominar un oficio, una técnica o estar instruido para integrarse exitosamente a las demandas de la comunidad nacional y aportar con iniciativas enriquecedoras. Si sabemos qué se debe enseñar, determinar cómo se debe enseñar ¿tareas en los hogares o laboratorios tecnológicos y de ciencias en las escuelas? ¿El educador va a hacerlo con borrador, tiza y pizarrón? ¿Va a enseñar sin dominios de la metodología para despertar interés? ¿Obligará a memorizar contenidos o enseñar cómo y dónde se buscan los conocimientos, cómo se analizan y cómo se arman para encontrar un resultado. Qué se enseña, cómo se enseña para de ahí pasar a seleccionar, entrenar y evaluar al que enseña. Se dice que este año próximo se va iniciar un programa intenso para evaluar y formar profesores ¿Hacer eso sin saber qué queremos y cuáles metodologías seguir para formar sobre lo que se quiere?



Lo tercero es saber dónde desarrollar las labores educativas; la respuesta de eso puede parecer fácil: en la escuela, diríamos. Bueno, una escuela sin laboratorios tecnológicos y sobre ciencias? ¿Y cuáles laboratorios si no sabemos para qué vamos a enseñar? ¿Se usarán sólo esos laboratorios, si los hubiera, o también incorporando al educando directamente en labores productivas y de servicios? La escuela debe ser el lugar de las tareas. Debemos enseñar a nuestra población a pensar, a tener pensamientos lógicos.