El Conjunto Quisqueya “enciende la Navidad”

11/10/2016 12:00 AM - Karina Jiménez

La emblemática orquesta Conjunto Quisqueya regresa a la República Dominicana con la gira “Encendiendo la Navidad”, con la cual recorrerá los principales escenarios durante todo el mes de diciembre. De la mano del empresario artístico Amable Valenzuela, los cantantes Javish Victoria, Chucky Acosta, Adib Melgen y Elías Santana, líderes de la agrupación establecida en Puerto Rico, iniciarán su recorrido el próximo 2 de diciembre en Hard Rock Café Santo Domingo, con una presentación que contará con la actuación de la “Reina del Merengue”, Milly Quezada.



“Además de la gira, tenemos el aniversario del tema que nos internacionalizó, ‘Los Limones’. Celebramos 40 años de haberlo grabado”, informó Adib Melgen, durante una visita a la redacción del periódico elCaribe.



En esta celebración musical, las personas que conserven la carátula de ese LP la podrán llevar a una de sus fiestas, la misma será autografiada y el participante podrá acompañar a la orquesta en sus conciertos.



Además de “Los Limones”, el Conjunto Quisqueya ha ganado popularidad con un repertorio de merengues que incluye “La rosa blanca”, “La juma”, “La banda borracha”, “La parranda quisqueya”, “Mi piel”, “Bebo hoy, bebo mañana” y “La trulla navideña”, entre otros.



La banda fue creada por Adip, Javish, Chucky y Aneudy Díaz, -este último, quien era definido como el alma del grupo, falleció en mayo de 1993 a causa de un tumor cerebral. El objetivo de los cuatro cantantes era lanzar el proyecto artístico en la Universidad de Río Piedras, Puerto Rico, para divertirse y conocer chicas.



En sus inicios tocaban canciones de Johnny Ventura y perico ripiao. Luego, en 1972, participaron en un concurso de televisión en la vecina Isla del Encanto y ahí el productor Paquito Cordero se interesó en ellos y le propuso grabar su primera producción discográfica, la cual, según relatan, “fue un fracaso”.



“El primer álbum fue El Conjunto Quisqueya en el Show de las 12, y ni regalado lo querían (risas), no vendimos ni un disco”, recuerdan. Después de varios años lograron internacionalizar el tema “Los Limones”, con el que se dieron a conocer en la República Dominicana.



Nostalgia



Para este grupo, radicado en Puerto Rico, la Navidad es una época “linda, que da nostalgia y alegría interna, que te invita a bailar”. Por esas razones es que cuando se acerca esa época, lo primero que piensan es viajar a la República Dominicana. “Es doble satisfacción, porque además de trabajar, aprovechas para compartir con la familia y amistades”, dicen.



La orquesta no concibe una Navidad fuera de la República Dominicana. Recordaron que una vez la pasaron en Aruba y Curazao, lo que representó “algo muy fuerte”.



“Yo me emociono todavía cuando el avión aterriza, es como que te entra algo inexplicable, es tu país, estoy en mi país, llegué a mi país”, expresó con la piel erizada Javish Victoria.

Llegan con un mensaje de amor y amistad

El Conjunto Quisqueya invitó a los dominicanos a que en esta época se olviden de viejas rencillas que pudieran tener con las personas que les rodean, de las enemistades, y que en las navidades que se avecinan se abracen y les digan cuánto los quieren. Al igual, que expresen sentimientos de afectos y amor a sus familiares, porque es muy importante recibir un abrazo de una persona cercana. “Este mensaje va para los dominicanos que viven en el exterior: No se ve bien que nosotros mismos denigremos lo que tenemos. En la República Dominicana todavía se puede, claro que se puede venir, aquí no hay problemas, los problemas a veces los ponen mayores. Nosotros vivimos en países que tienen problemas de criminalidad y de todo, y hemos vivido en ellos; lo que pasa es que como no estábamos acostumbrados a eso, obviamente es más chocante”, llamó Javish Victoria.