Ayuntamientos ponderan llegar acuerdo con Lajún

Los Ayuntamientos del Distrito Nacional y Santo Domingo Este mostraron interés en negociar con Lajún, empresa que amenaza con no recibir la basura en Duquesa si no se aumenta el precio por tonelada de desecho. El alcalde del Distrito Nacional, David Collado, dijo ayer que está en toda la disposición de renegociar los contratos con la empresa que administra el vertedero Duquesa, no obstante puso sus condiciones. “La posición del Ayuntamiento es que por los resultados vamos a renegociar los contratos, pero tienen que dar resultados”, sostuvo.



Precisó que la Alcaldía heredó de la pasada gestión dos contratos de los vertederos Haina, en San Cristóbal, y Duquesa, en la comunidad Los Casabes, Santo Domingo Norte.



“Nuestro equipo técnico está analizando dos contratos para ver cuál le conviene más a la ciudad de Santo Domingo, esa es la única posición que tenemos”, apuntó.



Mientras, el secretario general del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, Juan López, dijo que la entidad paga tres millones de pesos todos los meses por dicho concepto.



Informó que la solicitud de aumento está siendo ponderada por una comisión que rendirá un informe al alcalde Alfredo Martínez, “El Cañero”.



Sobre el tema, el director de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, Onofre Rojas, opinó que el pago que reciben las empresas responsables del manejo del destino final de los desechos sólidos no es suficiente. Atribuyó esto a que los recursos asignados en el presupuesto para las municipalidades no alcanzan para que los ayuntamientos destinen más dinero al pago de los servicios que brindan estas empresas.



En ese orden, dijo que para lograr la eficiencia en la recolección y disminuir los costos de transporte, es necesario poner en marcha el plan maestro que contempla la construcción de una red de estaciones de transferencias.



Lajún Corporation dice que el precio justo sería de US$12 por tonelada de basura, pero que puede plantearse entre los US$6 y US$8. Actualmente recibe US$2.25 por tonelada.