Trece muertos en choque de autobús turístico en California

DESERT HOT SPRINGS, California, EE.UU. (AP) — Un autobús de turismo y un camión con remolque chocaron en una autopista en el sur de California el domingo temprano, lo que dejó al menos 13 muertos y 31 heridos, algunos de gravedad, indicó la Patrulla de Caminos del estado.

Stephanie Hamilton, de la patrulla, confirmó los fallecimientos en declaraciones al periódico Desert Sun en Palm Springs (http://desert.sn/2ekf1LI ) a las 7:30 a.m. Los bomberos retiraron cadáveres del autobús valiéndose de escaleras para ingresar al vehículo por las ventanas, reportó el diario.

Jim Abele, jefe de la División Fronteriza de la CHP (siglas en inglés de la agencia), dijo que 31 personas quedaron heridas.

Algunas fotografías mostraban el frente del autobús de pasajeros aplastado por completo contra el remolque del tracto-camión después del accidente ocurrido sobre la autopista Interestatal 10 en Desert Hot Springs, cerca del poblado turístico de Palm Springs en el desierto. Los equipos de rescate utilizaron grúas para levantar el tráiler y permitir un acceso más fácil al autobús, cuyo frente quedó demolido.

Al menos 30 víctimas fueron llevadas a hospitales. El Centro Médico regional del Desierto en Palm Springs recibió 14 pacientes: cinco en condición crítica, tres en estado grave y seis con heridas menores, dijo Rich Ramhoff, director de comercialización del hospital.

Once personas con heridas menores fueron llevadas al Centro Médico Eisenhower en Rancho Mirage, indicó el portavoz Lee Rice. El Centro Médico JFK Memorial en Indio recibió a cinco pacientes, todos con lesiones leves, dijo la jefa de la oficina de desarrollo Linda Evans.

Hamilton dijo que el conductor era uno de los propietarios de la compañía de autobuses de turismo USA Holiday, con sede en Los Ángeles.

El autobús regresaba a esa ciudad tras visitar el Casino Red Earth en la ciudad de Termal, en California, señaló Abele.

La compañía tiene un vehículo y un chofer, según la Administración Federal de Seguridad de Transportadores Motorizados. Registros en el sitio web de la agencia muestran que no había tenido accidentes y una inspección en los dos años previos al 22 de octubre, con una evaluación de seguridad satisfactoria.

Un mensaje telefónico y otro por Facebook de The Associated Press para solicitar un comentario de la empresa no fueron respondidos de inmediato. Su página de Facebook tiene anuncios sobre viajes que salen del área de Los Ángeles hacia casinos alrededor del Valle Coachella y Las Vegas.

La CHP indicó que todos los carriles de la autopista con dirección al oeste fueron cerrados y el tráfico estaba siendo desviado.