DIDA apoya medida tomada por Sisalril

La Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) apoyó ayer la medida tomada por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), que regula la afiliación de los dependientes directos y adicionales del Seguro Familiar de Salud (SFS). La titular de la DIDA, Nélsida Marmolejos, afirmó que con esa medida se avanza hacia la universalización, y además se cumplirá con los aspectos de la Ley 87-01 en el Art. 123, que establece la afiliación de los familiares que dependan del afiliado o pensionado del Régimen Contributivo, siempre y cuando el mismo cubra el costo de su protección.



Marmolejos, agregó que la resolución 206-16 no perjudica al equilibrio financiero del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), ya que cada afiliado va a costear el monto establecido por el Consejo Nacional de Seguridad Social de RD$930.76.



Asimismo, negó que esta resolución afecte a las ARS, ya que la Tesorería de la Seguridad Social paga por afiliado y no por núcleo familiar, por lo que esto va a generar mayores afiliaciones.



Además, planteó que tampoco será perjudicial afiliar dependientes “jóvenes y viejos”, ya que actualmente se ha comprobado con la situación de afiliados de padres a hijos mayores de 21 años, que para el sistema ni las ARS ha sido pernicioso.



“La medida de afiliación a descendientes tomada por la Sisalril es positiva y beneficia a la población que no ha tenido cobertura para la seguridad social, al mismo tiempo, también beneficia a las ARS. El sistema no se perjudica porque se va a pagar adicionalmente y las ARS no cobran como la Seguridad Social por núcleo familiar, sino per cápita, por eso, a este le va a llegar una mayor cantidad de afiliados de manera automática e inmediata y una población que no es necesariamente de edad avanzada”, enfatizó.