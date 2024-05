El viceministro de Supervisión y Fiscalización afirma que los trabajos tienen nivel ejecución de un 70 a un 80 por ciento

La entrega de la obra que se realiza en el tramo del Kilómetro 9 de Autopista Duarte con fines de descongestionar el tránsito en esta vía que comunica al Cibao con la capital, está pautada para agosto de este año.



Así lo informó ayer a elCaribe el viceministro de Supervisión y Fiscalización del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Roberto Herrera, quien indicó que la conclusión de este proyecto, que estaba pautado inicialmente para 10 meses y luego para febrero de este año, se ha dificultado por las labores de expropiaciones que como autoridad han tenido que ejecutar con comerciantes y transportistas que por más de 20 años han operado en la zona.



Sin embargo, aseguró que en 90 días este proyecto será inaugurado aunque en algún momento deban utilizar “los medios correspondientes que sean estipulados por la ley” para los desalojos.



En medio de la desesperación de los ciudadanos que se quejan de los tapones que causan los trabajos y de lo que consideran lentitud de la obra, el viceministro de Obras Públicas afirmó que el proyecto actualmente se encuentra entre un 70 % y un 80 % de ejecución.



“Hoy tenemos la gran satisfacción que los trabajos están entre un 70 y un 80 por ciento aunque la población no lo ha percibido como tal. Pero, realmente, hemos hecho la tarea titánica de reestructurar todos los tréboles, la parte de aceras, contenes, construir dos puentes ya, quizás la gente no se dio cuenta tampoco, en los laterales que están sirviendo para agregar parte de los seis carriles que estamos agregando. Y ya nos queda por construir un puente en el centro del proyecto que ya es la parte que está en ejecución. Entonces, de manera general, nosotros estamos programados para que en agosto esta obra se concluya”, expresó el funcionario durante una visita a este periódico.



“Este proyecto, al igual que otros, y es bueno que la gente lo entienda, tiene y tenía el problema de que hay muchas áreas ocupadas, gente que tiene veinte y veinticinco años ocupando un terreno que es del Estado, pero que a medida que ha pasado el tiempo, han adquirido un derecho por el tiempo que tienen y también por el servicio del transporte que dan”, agregó.



Los desalojos tienen que producirse de 10 a 15 días



En la entrevista concedida, Roberto Herrera indicó que durante la ejecución de la obra se han producido algunos desalojos con acuerdos e indemnizaciones, pero que todavía falta una gran parte. Entre estos están los comerciantes que se encuentran en la parte norte y sur.



Sostuvo que están en una última etapa de consenso para que, en unos diez a quince días, esto se materialice bajo un protocolo que se lleva a cabo con la Contraloría General de la República para los pagos de las indemnizaciones.



“El proceso va caminando, a varios se les ha pagado, y ya varios se han retirado y estamos en proceso de hacer acuerdos con muchos. No existe tal incertidumbre, ya nosotros nos hemos reunido con ellos y le hemos dicho ‘miren, esta es la situación y esto es lo que podemos pagar y lo más que se puede pagar’. Porque, en honor a la verdad, el espíritu ha sido también tomar en cuenta que son personas que tienen veinte a veinticinco años trabajando y buscando el sustento de sus familias”, explicó.



Apuntó que de 114 comerciantes que están en la parte norte del Kilómetro 9, hay 21 expedientes formalizados para el proceso de desalojo, y de ellos 6 han sido aceptados.

El tramo del Kilómetro 9 fue intervenido el 24 de febrero de 2022.

Carriles dirección oeste-este serán rehabilitados en un mes



Uno de los aspectos de quejas de la población que circula por el Kilómetro 9 de la Autopista Duarte es el cierre de dos carriles que van en dirección oeste-este por el congestionamiento vehicular que provoca.

Sobre esto en particular, el viceministro de Obras Públicas precisó que de acuerdo con el cronograma de trabajo esa vía estará lista en un mes.



“Ya nosotros construimos el puente que pasa por encima de la Luperón que van a canalizar esos carriles. Ahora falta terminar de desalojarlos (a los comerciantes) para que podamos continuar con esa vía. Nosotros tenemos pautado que en un mes esa vía deberá estar lista. O sea, que tenemos un plazo de diez a quince días (a partir del jueves pasado) para finalmente consensuar y seguir trabajando. O sea que tenemos que actuar, tenemos que continuar. Lo más importante, en definitiva, es que nosotros gracias a Dios y al trabajo que se ha hecho, estamos pautados para que en agosto esa obra se termine”, puntualizó.



El funcionario indicó que en esa área también había tres torres de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) que obstaculizaban también el paso de las vías que se están construyendo. De esas, dijo, hay dos que fueron mudadas a otro lugar y que la última será trasladada en una semana.



“Ya después de ahí, esas torres eliminadas que en una semana se termina, y luego de terminar de consensuar con los comerciantes que han ocupado esos terrenos, eso está estipulado en el cronograma de trabajo que debe estar resuelto antes de diez a quince días para poder entregar el proyecto finalmente en agosto como lo hemos pautado”, enfatizó.



La parada de autobuses



En cuanto a la terminal de autobuses del Kilómetro 9, el viceministro Supervisión y Fiscalización del Ministerio de Obras Públicas indicó que para poder concluir la obra se necesita una parte del espacio. Mencionó que esto ya ha sido consensuado con los transportistas para que en un mes también esté listo. La parte frontal y lateral de la terminal serán desalojadas.



“Ellos tienen su operatividad de frente a la Kennedy y la van a tener en la parte posterior. Eso lleva una adecuación interna que ellos la van a hacer y vamos a adecuar una parte, que hoy está siendo ocupada por carros de conchos y por taxis, para que esos autobuses que ellos tienen en la parte frontal y lateral, puedan acomodarlos en esa área. Eso está consensuado”, puntualizó.



Desde el 24 de febrero de 2022, Obras Públicas realiza los trabajos de ampliación de 8 a 14 carriles en el tramo del Kilómetro 9 de la autopista Duarte. El proyecto fue planificado para ser entregado en diez meses y lleva poco más de dos años. El Kilómetro 9 se ubica en el cruce la Autopista Duarte y la avenida Luperón, vía que también es objeto de remodelación y de ampliación.

Lo que más tardará en 90 días es el tercer puente

El viceministro Roberto Herrera detalló que en estos 90 días de trabajo lo que se tomará un poco más de tiempo es el tercer puente que se está construyendo en la parte central. “Hicimos un puente en la parte norte y otro en la parte sur. Ahora, adecuando esos carriles de esos puentes nuevos que hicimos, cerraremos en el medio, damos paso por esos puentes laterales y terminamos de construir el puente del medio para entonces dejar abiertos los catorce carriles”, describió.



“O sea, en 90 días de trabajo deben culminar todas esas vías laterales y el puente central que hoy en día se están construyendo los pilotes”, añadió el funcionario.

RD$1,138 MM

Inversión El monto final de esta obra que busca viabilizar el trásito está estipulado en unos 1,138 millones de pesos.