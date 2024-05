El jonrón del antesalista de Cleveland quebró un récord de la franquicia de 87 que estaba en poder de Larry Doby

El dominicano José Ramírez bateó ayer un jonrón solitario en el sexto rollo, quebró así el récord de la franquicia de Larry Doby, miembro del Salón de la Fama, con su 87mo cuadrangular para tomar la ventaja, e impulsó a los Guardianes de Cleveland a una victoria por 2-1 sobre los Tigres de Detroit.



La línea de Ramírez ante al abridor Jack Flaherty (0-2) golpeó el poste de foul del jardín derecho, para romper el empate 1-1 que se mantenía desde la primera entrada. Los Guardianes ostentan el segundo mejor récord de la Liga Americana con 23-12.



Riley Greene jonroneó en el primer lanzamiento del partido para Detroit, que perdió su cuarto partido al hilo. El batazo ante Triston McKenzie fue el segundo de Greene para abrir un partido en la temporada y el tercero en sus tres años de carrera.



Nick Sandlin (3-0) laburo una entrada y un tercio para anotarse la victoria y Emmanuel Clase alcanzó los 11 salvamentos, para ponerse en un cuádruple empate por el liderato en las mayores.



Flaherty abanicó a seis en seis episodios, para extender su racha sin victoria a 12 aperturas. El diestro tiene marca de 0-5 con efectividad de 5.98 desde que venció a Toronto el 3 de agosto de 2023, lanzando por Baltimore.



Kansas superó a Milwaukee



Michael Massey conectó un jonrón y Maikel García impulsó dos carreras con un sencillo en una séptima entrada de tres carreras mientras los Reales de Kansas City remontaban para superar a los Cerveceros de Milwaukee 3-2. La salida se adelantó media hora hasta las 6:10 pm para evitar las tormentas previstas, que no llegaron antes del último out.



Después de que los Reales no hicieran casi nada contra el abridor de Milwaukee, Bryse Wilson, quien permitió un hit y ponchó a seis en seis entradas en blanco, se abrieron paso en la séptima contra el bullpen de los Cerveceros.



Gary Sánchez conectó un jonrón de dos carreras en el cuarto por los Cerveceros, al aprovechar un fuerte viento del sur. Consiguió una bola rápida 2-1 en el aire y aterrizó a 427 pies de distancia en los asientos del centro-izquierda.



Olivares condujo a los Piratas



El venezolano Edward Olivares estremeció el primer Grand Slam de su carrera y Mitch Keller navegó la ruta completa con sólo cinco imparables permitidos para guiar a los Piratas de Pittsburgh a una victoria de 4-1 sobre los Angelinos de Anaheim.