WASHINGTON (AP) — El presidente Barack Obama defendió el miércoles a Hillary Clinton, afirmando que el uso de un sistema privado de correo electrónico por parte de la ex primera dama fue "un error inocente".

Agregó que los votantes no deben hacerle demasiado caso al anuncio del FBI de que posiblemente halló más mensajes vinculados a la candidata demócrata.

El anuncio, elevado por el director del FBI James Comey en una carta a miembros del Congreso, ha estremecido la campaña electoral estadounidense.

Aunque Obama no criticó expresamente a Comey, dijo que las investigaciones del FBI deben cumplir con ciertos estándares distintos al procedimiento elegido por Comey.

"Por supuesto creo que hay una norma según la cual cuando manejamos investigaciones, no funcionamos a base de insinuaciones, no funcionamos con información incompleta, no funcionamos con información filtrada", dijo el mandatario en entrevista con el cibersitio noticioso NowThis. "Hay que operar en base a decisiones concretas que se han tomado".

La carta de Comey al Congreso la semana pasada fue ambigua y sólo afirma que el FBI está al tanto de un alijo de emails que podrían o no ser pertinentes a Clinton. En ningún momento especifica la carta si hay alguna probabilidad de que el FBI encontrará algo válido.

Entretanto, han surgido una serie de versiones del FBI y del Departamento de Justicia sobre cómo se descubrieron esas misivas, que han confundido aun más a los votantes sobre si la noticia es relevante a su decisión de quién debe ser el próximo presidente.

La Casa Blanca advirtió que los comentarios de Obama no deben ser interpretados sobre una opinión en torno al caso de Clinton, aunque se dieron en respuesta a una pregunta sobre el tema. El portavoz presidencial Eric Schultz dijo que Obama sólo estaba recordando que si se publica información antes del cierre de una investigación, "ello podría llevar a especulaciones e insinuaciones entre el público".

"El presidente opina que, en términos generales, ese tipo de conducta no ayuda a nuestros intereses", dijo Schultz.

Obama, en la entrevista, enfatizó que no quiere dar la impresión de estar interfiriendo en una investigación del FBI. Al mismo tiempo recordó que en julio el FBI dio por cerrado el caso de los emails de Clinton y afirmó que eso demuestra que la controversia ha sido desproporcionada.

"Hillary Clinton, quien ha estado en el mundo político por unos 30 años, a menudo es criticada y la gente dice todo tipo de disparates sobre ella, y cuando ella comete un error -- un error inocente -- termina siendo exagerado", estimó el presidente.