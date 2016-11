Ganaderos denuncian pérdidas por más de RD$300 MM por exceso de importación

Ganaderos dominicanos denunciaron este jueves la pérdida de más de 300 millones de pesos, debido a la caída de precios que han sufrido sus productos por el exceso de importación de quesos y leche en polvo.

El presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Leche (Aproleche), Eric Rivero, solicitó la intervención del presidente Danilo Medina para que interceda en la crisis que dice Rivero está viviendo el sector y ordene excluir del desayuno escolar a todas las empresas que no consumen leche nacional. Rivero aseguró que en la región Este hace más de cinco meses los productores decidieron reducir el precio de la leche en más de un 40%, lo que ha hecho insustentable esta actividad.

Mientras, el presidente de la Federación De Ganaderos de la Línea Noroeste (FEDEGANO), Blanco Peralta dijo que el Ministerio de Agricultura no ha jugado el rol que tiene que jugar. “Esta institución es la llave para abrir y cerrar los controles en cuanto a la producción local se refiere. El estado dominicano debe preservar la producción nacional para que cada día se disminuya la delincuencia”, expresó Blanco.

Blanco abogó por que no haya competencias desleales, como las hay hoy día, cuando en los mercados existen precios estándares de los productos lácteos, mientras ellos generan pérdidas. También advirtió que no es la primera vez que hacen este reclamo, que de no ser respondido se verán precisados como gremio a tomar otras alternativas. Cuando se le preguntó si el sector recibía subsidio, éste respondió que no, que lo que deseaba era una competencia leal.

Aproleche también aseguró que la empresa Parmalat dominicana ha dejado de comprar alrededor de 25 mil litros de leche, lo que representa una pérdida de más de medio millón de pesos diarios que según el gremio inhabilita al sector ganadero nacional.

Los ganaderos estuvieron agrupados en la sede de Aproleche, de la Feria Ganadera, en un encuentro con la prensa al que también asistieron, Miguel Laureano, presidente de la Asociación de Ganaderos de Hato Mayor (Asoghama), General Recio, exdirector del Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (Conaleche), el presidente de Federación de Ganaderos del Cibao (Fegacibao), Rubén Hernández, entre otros.