Reconocen trayectoria de Wilfrido Vargas en Festival del Merengue

El pasado fin de semana miles de personas disfrutaron de la edición número 48 del Festival del Merengue y Ritmos Caribeños, con un escenario por el que desfiló la mejor representación de los géneros merengue, salsa y urbano. En su primer día, el Ministerio de Turismo de República Dominicana (Mitur), y Brugal y Compañía honraron los 30 años de carrera artística del merenguero Wilfrido Vargas.



El reconocimiento fue entregado por la gerente de Promociones de Brugal, Claritza Méndez, y Tati Amas, en representación del ministro de Turismo, Francisco Javier García.



“En el marco del Festival del Merengue y Ritmos Caribeños 2016, se reconoce a Wilfrido Vargas, cantante, músico, director de orquesta, por su destacada trayectoria musical, logrando colocar nuestro merengue en un sitial protagónico en importantes escenarios internacionales”, resalta la placa que le fue entregada.



Al indicar que el intérprete de “El jardinero” es un artista del pueblo, Méndez resaltó que recientemente fue inmortalizado con una estrella en el Paseo de las Luminarias de México.



De su lado, el merenguero agradeció la distinción ante un público que desafió la lluvia en la plaza Juan Barón para disfrutar del tradicional evento.



“Damas y caballeros, ustedes leen, yo creo que todo el mundo aquí tiene acceso a lo que está pasando con la carrera de Wilfrido Vargas. A través de las redes sociales todo el mundo sabe de los distintos reconocimientos a nivel del mundo. Eso se hace prácticamente una costumbre porque andamos de pueblo en pueblo y de país en país, pero tú no puedes comparar ese privilegio con que yo esté parado aquí esta noche en República Dominicana; no hay comparación. Lo que deja dicho que le diré a mi corazón que soy profeta en mi tierra”, dijo el merenguero, famoso por su trompeta.



A seguidas interpretó “El baile del perrito”, “Volveré”, “El loco y la luna”, “La batidora” y “A mover la colita”, temas que pusieron a bailar a todos los presentes al compás de la lluvia.



Wilfrido expresó que al reconocer su labor también se está reconociendo la de todo el que ha pasado por su orquesta, “porque si yo no hubiese tenido la suerte de toparme con esos talentos jóvenes, no hubiese tenido la suerte de recibir el aplauso de todos ustedes”.



En ese sentido, resaltó la labor que ha realizado el merenguero Bonny Cepeda, de quien dijo que es un artista integral, que le regaló el tema “Discjockey dijo”, el cual de inmediato empezó a cantar.



Recordó que cuando tuvo la sensación de querer ser músico, le preguntó a sus padres y ellos lo apoyaron, y que a través del tiempo fue notando que la “música es amor, dignidad, que es importante para los pueblos y es cultura”, y que más tarde su hija más pequeña, Alina, le pagó con la misma moneda.



Rememoró que Alina le había indicado lo mismo que él le había dicho a sus padres, a quien confesó que maltrató al preguntarle si se estaba volviendo loca.



“Sin embargo, ella siguió y yo no la escuchaba, no me daba la gana porque yo me sabía el cuento de los músicos, entonces, cuando yo vi que era de verdad, empecé a tomarla en serio y hoy tenemos en la República Dominicana a una actriz y cantante que es la hija de quien les está hablando”, así presentó a su hija, quien lo acompaño a interpretar el éxito “El jardinero”, tema que se popularizó en 1999 en la voz de “El galán del merengue”, Eddy Herrera.



Wilfrido, quien interpretó las canciones de su repertorio que han sido éxitos, concluyó con “Comején” y el famoso “¿Seguimos?, ¿Paramos?”.

El festival se trasladará a Puerto Plata

La versión del Festival del Merengue y Ritmos Tropicales presentada este fin de semana en Santo Domingo, además de Wilfrido Vargas, participaron Pochy Familia, Los Hermanos Rosario y Las Divas, Yiyo Sarante, Revolución Salsera, El Mayor y Mozart La Para, además del Ballet Folclórico de Turismo, para la apertura del show. El próximo fin de semana, la propuesta llega a la Novia del Atlántico. En su primera noche contará con la presentación de Banda Real, Sexappeal, Kinito Méndez, y La Nueva Escuela. Mientras que el domingo subirán a tarima, Rey Junior, Pochy Familia, Revolución Salsera, Sergio Vargas y Mozart La Para.