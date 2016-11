Estados clave le dieron la victoria a Trump; mercados se cayeron

09/11/2016 12:00 AM - AGENCIAS

Votos Electorales Hillary Vs. Trump

Washington.- El candidato presidencial republicano, Donald Trump, derrotó a la demócrata Hillary Clinton en los estados clave de Florida, Carolina del Norte, Pensilvania, Ohio e Iowa, rompiendo los vaticinios de casi todas las encuestas que daban ganadora a la exsenadora y exsecretaria de Estado.



Trump superó un incendiario discurso racial respecto a las minorías que infundió temor entre los que trabajan en favor de la paz social en un país en el que los conflictos raciales siguen muy en boga y el rechazo de los líderes de su propio partido, que se dividieron el día de las elecciones. El expresidente George Bush admitió que no votó por Trump.



A las 2:50 de la madrugada, al cierre de esta edición, el empresario multimillonario sumaba 264 votos electorales frente a 215 de Clinton, cuando hacen falta 270 votos para lograr la victoria. Faltando por computar los estados de New Hampshire, Arizona, Wisconsin, Michigan, Minnesota, Maine y Alaska, las proyecciones de los principales medios estadounidenses eran que Trump se perfilaba ganador en cuatro de esos lugares, que le darían más de 300 votos electorales.



Las plazas clave



Trump se adjudicó la victoria en Ohio, uno de los estados más codiciados y que tradicionalmente predice al ganador de las elecciones, y se impuso a la ex secretaria de Estado en una disputa muy estrecha en Florida, plaza que con sus 29 votos electorales es considerada vital para la victoria.



El magnate neoyorquino también se hizo con Carolina del Norte, que otorga 15 votos electorales y que fue uno de los estados más cortejados por ambos candidatos en las últimas fases de la campaña electoral.



La victoria del magnate republicano en Florida fue por poco más de un punto y cerca de 150,000 votos, lo que supuso otra decisiva victoria pese a las esperanzas de que el masivo voto anticipado y los latinos decantaran la balanza para los demócratas.



Se da la circunstancia de que el polémico empresario hotelero también ganó con cierta facilidad en Texas (52-44%), cuando hace algunas semanas se llegó a pensar que podría romper la tradición de los últimos años y dar la victoria a la candidata demócrata.



La candidata demócrata, de quien hace tan solo unas semanas algunos medios y encuestas anticipaban una holgada victoria, se adjudicó tras una dura contienda Virginia, que con 13 votos electorales se esperaba que fuese una victoria fácil para ella.



Cumpliendo con las previsiones, Clinton ganó las elecciones en los estados de la costa oeste (California, Oregón y Washington), además de Nueva York y Nueva Jersey en la costa este, mientras que Trump se hizo con feudos republicanos como Texas, Carolina del Sur e Indiana. Además, los republicanos ya se aseguraron mantener la mayoría en la Cámara de Representantes, mientras que el Senado sigue abierto, aunque los conservadores rozan la mayoría. Los republicanos mantendrán el control sobre las dos cámaras, además de tomarse la Casa Blanca.



Mercados



Las consecuencias de la inesperada y toma de la Casa Blanca por parte del candidato republicano ya se empiezan a notar.



Wall Street se desplomó y los valores futuros del Dow Jones de Industriales perdieron cerca de 700 puntos. La Bolsa de Tokio, por su parte, se desplomó casi un 5% ante el nerviosismo generado por la ventaja que Donald Trump tomó temprano. En Asia, la Bolsa de Tokio cayó hoy un 5.36 por ciento. El índice Nikkei cerró hoy con una caída 919.84 puntos, un 5.36 por ciento, y se situó en los 16,251.54 puntos. El Ministerio Japonés de Finanzas, el Banco de Japón (BoJ) y la Agencia de Servicios Financieros (FSA) del país asiático convocaron para hoy una reunión de emergencia.



El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cayó un 2.82% en la media sesión.



La divisa mexicana cayó a su mínimo histórico al alcanzar los 20.41 pesos por dólar.

Dominicano Espaillat llega al Congreso

Washington. Adriano Espaillat se convirtió anoche en el primer dominicano en ocupar un escaño del Congreso estadounidense, al derrotar abrumadoramente a su rival republicano en el distrito 13 de Nueva York. Espaillat, quien vivió dos años sin autorización en Estados Unidos tras emigrar con su familia a los nueve años de edad, será uno de los nuevos rostros latinos en el Congreso junto a Darren Soto, el primer legislador con ancestros boricuas que representará a la Florida en la cámara baja. Otro hispano que llegará por primera vez al Capitolio es el abogado Vicente González, quien partía favorito para imponerse al militar retirado republicano Tim Westley y reemplazar al demócrata Rubén Hinojosa —quien se jubila— en el distrito 15 de Texas, donde los demócratas han dominado desde 1997.

Un muerto

En Los Ángeles, una persona murió en un tiroteo registrado cerca de un centro de votación en el condado de Los Ángeles.