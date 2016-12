Variaciones sobre un tema

09/12/2016 12:00 AM - Miguel Guerrero

Como la libertad para imprimir diarios y revistas y operar estaciones de radio y televisión y otros medios de comunicación, constituye un elemento vital para la preservación de las demás libertades inherentes a la condición humana, a los dictadores les ha bastado siempre suprimirla para ahogar la disidencia y sepultar la democracia.



Los intentos contra la independencia de la prensa datan de los albores mismos del periodismo. La brutalidad que caracterizó la represión de los medios de comunicación años atrás en muchos países, ha dado paso a métodos más sutiles, lo cual no significa que tales esfuerzos hayan amainado. Las amenazas contra la independencia periodística han cobrado la forma de un debate internacional con ribetes doctrinarios. Cuando ejerce su función crítica con seriedad, la prensa independiente se convierte en el mejor aliado de la democracia e incluso de los gobiernos.



Si hay algo peor que la censura es la que se imponen a sí mismos los medios y muchas son las razones y factores que la han explicado a lo largo de nuestra defectuosa vida democrática. Pero existe un acto de degradación mayor que ocurre cuando los periodistas, fuera por dinero, afecto o miedo, declinan voluntariamente su misión y se ponen al servicio de grupos o corrientes políticas. La crítica no puede verse solamente como una forma de oposición, como en efecto puede serla, pero la actividad opositora, cuando se ejerce democráticamente y con responsabilidad, mejora el clima del ejercicio periodístico, lo que es fundamental en toda sociedad que se precie de sus valores democráticos. Los países mejoran y avanzan hacia el futuro cuando los valores en que se fundamenta un régimen de libertades son parte del compromiso de toda la comunidad política.



Las diferencias que puedan existir no deben florecer en menoscabo de la tranquilidad y seguridad ciudadanas que una democracia garantiza.