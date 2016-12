Economía se dirige al tercer año seguido de 7% de crecimiento

12/12/2016 12:00 AM - Héctor Linares

La economía dominicana se apresta a cerrar el año 2016 con un crecimiento de alrededor del 7%, el tercero seguido en ese nivel. Con cambios en el aporte de algunos de los sectores que más contribuyen a la expansión de la producción nacional, el porcentaje de crecimiento del producto interno bruto (PIB) será similar al de los anteriores años 2014 y 2015.



El sector agropecuario, a consecuencia de los daños causados por las lluvias caídas en noviembre en la región Norte, puede ceder algo de la recuperación que reflejaba desde el 2015, pero su impacto no será tan limitante del crecimiento, porque el rubro que más aporta al PIB agrícola, el arroz, prácticamente no fue lesionado por las aguas, debido a que la segunda gran cosecha del año se había realizado cuando ocurrieron los fenómenos naturales.



Al cierre del tercer trimestre del año, la economía acumulaba un crecimiento de 6.9%, y los sectores que la impulsaban proyectaban un mayor dinamismo para los últimos tres meses. Sólo el sector agrícola podría modificar algo ese comportamiento esperado, por las contracciones que tendría en su desempeño de los últimos dos meses del año.



En cambio, el comercio, la minería, las construcciones y el turismo, que están entre los mayores conductores del crecimiento, reflejan indicios de que en el último tramo del 2016 reflejarán mayores impulsos.



Del lado del comercio, la realización del Black Friday o Viernes Negro, esta vez con dos o tres días de celebración, empujó las ventas en el penúltimo mes, y las ferias automovilísticas, al menos las de los bancos Popular Dominicano y de Reservas, tuvieron niveles récord de unidades financiadas y volúmenes de créditos otorgados. Esas ferias se realizan cada año entre octubre y la primera semana de diciembre. También las dos entidades que agrupan a los distribuidores de vehículos realizan ferias a final de año.



Para la Construcción, sector que lidera el crecimiento del PIB, el ritmo de expansión parece que se mantendrá, y medidas recientes del lado monetario proyectan que se mantendrá el alto dinamismo. La medida del Banco Central de liberalizar RD$12,000 millones del encaje legal para que la banca múltiple y las asociaciones de ahorros y préstamos financien viviendas de bajo costo, indica que las autoridades monetarias procuran que se mantenga ese empuje del sector construcción, el cual amarra a otras áreas de la industria manufacturera, como la producción de cemento, varillas y pinturas. También incide en la generación de empleos, que es la mecha que enciende toda la economía, a través del factor consumo.



El escenario fiscal, por los compromisos extraordinarios asumidos por el Gobierno para reconstruir infraestructuras dañadas por las lluvias, y auxiliar a familias damnificadas, deberá también ejercer un efecto expansivo en el gasto, aunque con posible aumento del déficit fiscal originalmente proyectado en el Presupuesto del 2016, de cerca del 2.3% del PIB. El Gobierno ha estimado preliminarmente que los daños causados por las lluvias superan los RD$20,000 millones.



El desempeño esperado en los sectores que lideran el crecimiento económico es de que en el último trimestre se incrementará, o en el menor de los casos se mantendrá el dinamismo reflejado hasta septiembre. La Minería, que al cierre del tercer trimestre acumulaba un crecimiento de 22.3%, tiene amplias posibilidades de cerrar el 2016 con esa tendencia, debido a que los precios del oro, principal exponente de ese sector, ha mantenido sus precios estables,lo que proyecta iguales niveles de explotación.



La Construcción, el sector que refleja la mayor constancia de crecimiento y acumulaba 12.2% al 30 de septiembre, se espera un impulso extra en las dos últimas semanas del año, por el efecto de la liberalización de RD$12,000 millones del encaje legal, para financiar proyectos de viviendas de bajo costo, especialmente del proyecto Ciudad Juan Bosch.



Aunque la medida no tiene un efecto inmediato, al tener como destinatario especial ese proyecto habitacional promovido por el Gobierno, que ya tiene etapas finalizadas y otras muy avanzadas, la afluencia de recursos para la adquisición de casas acelerará la terminación del proyecto. l



Gobierno deberá retomar el ritmo de la inversión





Referencias

En el año 2014 la economía dominicana creció un 7.3 por ciento y en el siguiente 2015 se expandió en un 7 por ciento.



La intermediación financiera crece al final



La intermediación financiera, que acumulaba un crecimiento de 10.4%, deberá expandir su dinamismo, debido a que tradicionalmente noviembre y diciembre son los meses del año de mayor demanda de crédito, por la propia dinámica comercial y productiva. Sólo la autoferia Popular y el Black Friday generaron financiamientos combinados por encima de RD$5,000 millones. Otras actividades que llevaban al tercer trimestre buen ritmo de crecimiento y que tienden a acelerar su crecimiento a final de año son el propio comercio, el turismo (la temporada alta inicia en noviembre), el transporte y la manufactura local.