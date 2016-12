Diputados aprueban 124 MM para el Metro

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles dos líneas de crédito ascendentes a más de 74 millones de euros y un contrato comercial por casi 50 millones de la moneda europea para terminar la extensión de la segunda línea del Metro de Santo Domingo. Estos contratos, suscrito por el Estado dominicano con tres entidades bancarias diferentes y ya aprobados en el Senado de la República, tienen un monto total de 124 millones 400 mil euros.



El primer proyecto de préstamo fue suscrito el 8 de abril, entre la RD y el Banco Santander, por EU€42,012,926.4.



Así como también la resolución aprobatoria del contrato de préstamo No. LPI-001-2014, suscrito el 29 de enero de 2015, entre el Estado dominicano y el Consorcio EURODOM2, por un monto de EU€49,891,628.28, para realizar los trabajos de suministro e instalación de los equipos electromecánicos para las infraestructuras ferroviarias.



Además la resolución aprobatoria del Convenio de Línea de Crédito Alstom para el Metro de Santo Domingo, suscrito el 15 de julio de 2016, entre la República Dominicana y el Banco Santander, S.A., en calidad de agente, por un monto de EU€32,496,541.08.



El presidente de la comisión de Hacienda, Ramón Cabrera, explicó que la línea de crédito de 42 millones de euros es para financiar el contrato comercial. De acuerdo al reglamento de ambas cámaras, los contratos de ventas de terrenos y líneas de crédito se aprueban en una sola lectura.



La bancada del Partido Revolucionario Moderno abandonó la sesión “por no estar de acuerdo con los constantes préstamos del Gobierno”. El vocero de los diputados reformistas, Máximo Castro, dijo que las próximas generaciones pagarán las consecuencias de los préstamos, de seguir la práctica.



El cinco de mayo de este año se hizo la primera prueba de la línea 2B del Metro, no obstante, a siete meses de este acto, este medio de transporte no ha entrado en operación.