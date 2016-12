Nueve muertos, 27 heridos por ataques en Jordania

AMÁN (AP) — Varios hombres armados llevaron a cabo el domingo una serie de ataques en el centro de Jordania, matando en total a nueve personas y dejando heridas a 27, informaron las autoridades.

Se informó que murieron cuatro miembros de las fuerzas de seguridad jordanas y una mujer canadiense que estaba de visita.

Los ataques a disparos fueron los más recientes de una serie de operaciones que han puesto en duda las afirmaciones hechas por el reino prooccidental de que es un oasis de calma en una región amenazada por extremistas islámicos.

Ningún grupo reivindicó por el momento los ataques en la ciudad de Karak y sus alrededores. Uno de los sucesos ocurrió en un castillo que data de la época de las cruzadas, popular entre los turistas.

La serie de ataques comenzó cuando una patrulla policial jordana recibió informes de un incendio en una casa en la ciudad de Qatraneh, en el distrito de Karak, informó la Dirección de Seguridad Pública de Jordania en una declaración.

Los policías que respondieron a la llamada fueron atacados desde el interior de la casa, agregó el comunicado. Dos policías resultaron heridos y los agresores huyeron en un automóvil, añadió.

En otro ataque, hombres armados dispararon contra una patrulla de seguridad en Karak, sin causar lesiones, agregó el comunicado.

Hombres armados también abrieron fuego contra una comisaría en el castillo de Karak, una fortaleza de los cruzados, hiriendo a miembros de seguridad. La declaración dijo que se creía que cinco o seis hombres armados se encerraron en el castillo.

No se supo por el momento su suerte y no quedó claro tampoco si seguían en el interior del castillo después del anochecer del domingo. Los sitios locales de noticias dijeron que los hombres habrían tomado rehenes, pero los informes no fueron confirmados.

En total, cuatro miembros de las fuerzas de seguridad y una turista de Canadá murieron en el tiroteo, pero no estaba claro si los cinco atacantes murieron en el castillo.