Embajador ruso en Turquía es atacado a disparos

ANKARA, Turquía (AP) — Un fotógrafo de The Associated Press informó que un hombre atacó el lunes a disparos al embajador ruso en Turquía. En Moscú, una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores confirmó que el embajador ruso en Turquía fue hospitalizado con una herida de bala, pero no reveló su estado de salud.

El canal de noticias privado NTV informó que la policía turca mató a disparos al hombre que atacó al embajador ruso.