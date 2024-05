En mis tiempos que hacía dietas huía a las tentaciones. Me cansé de caer en ellas por creerme más resistente que ellas irresistibles.

¿Cómo haces tú para no doblar las rodillas ante aquello que sabes que no debes, pero que tanto deseas? No solo pienses en comida, hay demasiadas cosas que tientan.

Hay muchas formas, cada uno tiene la suya. Yo me resistía, hasta que me di cuenta que sufría en el proceso, y tarde o temprano no me resistía por completo, terminaba cayendo en la tentación. Lo que me recuerda una frase, sobre la que escribí ya en esta columna, “frenar antes de la curva”. Me la enseñó un señor del que aprendí mucho en una conversación… Gracias, Roberto.

Detallo sobre mis dietas: Ya no hago dietas porque viendo un video en mi fuente inagotable de sabiduría, YouTube, encontré cuál era mi problema y la solución para bajar de peso. Se llama Resistencia a la Insulina. El Dr. La Rosa dio una explicación que me mostraba todo lo que tenía yo: reflujo, acidez nocturna, dificultad para bajar de peso, etc. Solo como comentario para los que se sorprendieron de que ya no hago dietas. No es que desistí, ahora como sin restricciones.

Conozco un señor que prefiere resistirse. Deja de fumar teniendo siempre una cajetilla cerca. No sé qué tanto resultado le da. Si quieres saber, ahora está en etapa de fumador.

Definitivamente que yo prefiero evitar. Si algo puede llevarme a lo que luego me arrepentiré, no me acerco.

Recuerdo aún un accidente de automóvil que vi cuando tenía unos 5 años. Fue horrible. Ver la señora atropellada de mala manera se quedó en mi mente para siempre. Nunca más he girado a ver un accidente… lo evito.

Hay personas que no pueden resistirse al trago número X. Lo ideal es no acercarse a él. Saber en cuál parar sería mejor que pensar que esta vez sí lo lograré.

¿Quieres hoy evitar una rabieta o algún exceso? Reconoce la situación desde antes y no pases de ahí.