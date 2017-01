El sector educativo tiene grandes desafíos para el año 2017

Elevar la calidad educativa, constituye, quizás, el principal reto que tienen por delante las autoridades del Ministerio de Educación en el 2017, ante los bajos niveles de aprendizaje de los estudiantes dominicanos, evidenciados en las pruebas del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), dados a conocer a finales del año pasado.



A continuación, elCaribe detalla este y otros importantes desafíos que enfrenta el sector educativo en el año que transcurre:



Elevar la calidad educativa



El titular de la cartera, Andrés Navarro, ha dicho que para revertir los pobres resultados de las pruebas PISA, la institución está decidida a brindar más apoyo a la investigación y a la capacitación docente, aplicar adecuadamente el nuevo currículo por competencias y mejorar la gestión de los centros educativos.



Otra estrategia anunciada a final de año, es la incorporación de profesionales dominicanos y extranjeros con título de maestría y doctorado para impartir docencia en las universidades encargadas de formar a los futuros maestros.



Finalizar con la construcción de aulas



Aunque las autoridades han dicho que destinarán menos recursos para la construcción de escuelas para centrarse en mejorar la calidad educativa, aún quedan en proceso de construcción y reparación cientos de aulas en todo el país.



No se sabe a ciencia cierta cuántos centros se encuentran en este proceso, ni cuántos están simplemente en planos, pues el Ministerio de Educación no ha suministrado la información, pese a que elCaribe la ha solicitado en innumerables ocasiones sin respuesta satisfactoria.



Poner a funcionar las cocinas



Todavía en las cocinas de unos 3,426 centros educativos validados para impartir docencia bajo la modalidad de jornada extendida, no se ha comenzado a preparar el desayuno y el almuerzo a sus estudiantes, pese a estar dotadas de costosos equipos industriales que se deterioran por el desuso, según comprobó elCaribe el año pasado.



Según el ministro, una dificultad contractual paralizó el proceso de instalación y gracias a un acuerdo arribado con la Contraloría General de la República, se retomaría en la brevedad.



No obstante, dijo que inicialmente la meta está relegada a dotar las escuelas del almuerzo a través de suplidores, pues lo contrario implicaría esperar un tiempo más dilatado.



Incorporar talleristas a las aulas



Una de las principales quejas de los maestros desde que se implementó la tanda extendida, es la falta de talleristas y personal de apoyo, que impartan clases extracurriculares de pintura, música e idiomas, razón por la que se encuentran sobrecargados de trabajo y no pueden atender a necesidades tan elementales como alimentarse o tomar un breve descanso en medio de una jornada laboral que sobrepasa las ocho horas y que, en ocasiones, les arrastra a realizar hasta labores de limpieza.



Realizar evaluación por desempeño



Otra de las necesidades insatisfechas por las autoridades, es la aplicación de la evaluación por desempeño a los más de 90 mil maestros del país, lo que ha impedido conocer sus debilidades cognoscitivas y sobre esa base hacer los ajustes y mejoras necesarias que contribuyan a elevar la calidad educativa.



La falta de evaluaciones desde hace ocho años ha impedido, además, que los maestros reciban una compensación económica equivalente por ese concepto.



Enseñar la Constitución y sexualidad



Desde hace años varios sectores han insistido en la necesidad de enseñar los derechos y deberes ciudadanos consagrados en la Carta Magna a los estudiantes del sistema público y privado, pero el propósito ha quedado en el papel.



El año pasado, el ministro Andrés Navarro, firmó un acuerdo con el Tribunal Constitucional para preparar a los docentes para esos fines, y cumplir con el mandato de la Constitución.



Tampoco se ha iniciado la impartición de la educación sexual en las escuelas ante la controversia que ha enfrentado a representantes de iglesias y sectores progresistas, pese a la promesa del pasado titular de comenzar a enseñar la materia en el año lectivo que cursa.



Mejorar las condiciones del SEMMA



Ha sido una queja constante de los maestros, las malas condiciones en que se encuentran los hospitales del SEMMA, ante el deterioro de sus servicios, al punto que la propia ADP pidió la destitución del que fue su director hasta diciembre pasado, el doctor Alberto Fiallo Billini.