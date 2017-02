Ex Grandes Ligas dominicanos disertarán sobre “Educación y Béisbol”

Los ex jugadores de las Grandes Ligas Miguel Batista, Octavio Dotel, Francisco Cordero y Amaury Telemaco protagonizarán el conversatorio ¿Qué significa educación en el béisbol?, a celebrarse este viernes 10 en el Salón de Conferencia de la Rectoría de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU).



La actividad es organizada por la Fundación RBICG Sport Academy, que preside Pablo Ulloa, junto a la UNPHU y el centro de entrenamientos ULeague.



Las ponencias de los destacados ex peloteros versarán sobre sus experiencias desde la fe en Dios, la familia, la superación personal y los estudios.



La Fundación RBICG Sport Academy es la organización sin fines de lucro de referencia para el desarrollo, orientación y generación de atletas con el mayor nivel educativo, integridad humana y compromiso social.



“La fundación, la UNPHU y estos ex jugadores, los cuales han sido ciudadanos ejemplares, hemos tomado la iniciativa de lograr una mayor conciencia de los jugadores de béisbol sobre la importancia de la educación, no solo para su carrera, sino para su vida como ciudadanos”, explicó Ulloa.



Agregó que “También buscamos fomentar valores que permitan que más jugadores puedan ser profesionales tanto en los equipos de la MLB como en universidades en los Estados Unidos”.



Anunció que “esta actividad es parte del plan de trabajo para crear mejores jugadores y mejores seres humanos, el cual no solo se quedara en el aula, sino que en poco tiempo tendrán en las instalaciones de beisbol de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) el mejor complejo de este deporte en la capital dominicana”.



Ulloa hizo una invitación a todos los peloteros de todas las edades, estudiantes, entrenadores de pequeñas ligas, entrenadores independientes y relacionados al béisbol para que acudan a este conversatorio. La entrada es gratuita y abierta al público general.